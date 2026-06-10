واشنطن تلوّح بالتصعيد لإجبار إيران على التوقيع وإسرائيل تشكك بفرص الاتفاق

تكثف الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية والسياسية على إيران لدفعها إلى قبول اتفاق ينهي الحرب، فيما تكشف تقارير إسرائيلية عن فجوة متزايدة بين إدارة ترامب، التي ترى أن الاتفاق لا يزال ممكنا، وبين إسرائيل التي تشكك بجدواه وتفضل استئناف الحرب.

تستعد الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، فيما تواصل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استخدام التهديد العسكري للضغط على طهران ودفعها إلى قبول اتفاق ينهي الحرب، في وقت تتزايد فيه الشكوك داخل إسرائيل بشأن فرص نجاح المسار الدبلوماسي، وسط تفضيل واضح لاستئناف الحرب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الأربعاء، فإن واشنطن وتل أبيب تتابعان تطورات الساعات الأخيرة من منطلقات مختلفة؛ ففي حين ترى إدارة ترامب أن الاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، تميل إسرائيل إلى الاعتقاد بأن فرص التوصل إلى تفاهم حقيقي تتراجع، وأن العودة إلى التصعيد العسكري قد تكون المسار الأقرب.

تأهب إسرائيلي ورسائل أميركية: "لم ننته بعد"

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو يرفعان مستوى الجاهزية تحسبا لجولة تصعيد جديدة في أعقاب الضربات الأميركية الأخيرة ضد إيران.

ونقلت عن ضابط إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل تقف عند "مفترق حاسم"، مضيفا: "اليوم واصلنا الهجمات في جنوب لبنان ولم تُطلق صواريخ من إيران. إما أن يقول ترامب إننا ذاهبون حتى النهاية، أو سيكون هناك اتفاق".

وبحسب الضابط، لم تغادر أي طائرة أو طاقم أميركي إسرائيل حتى الآن، مشيرا إلى أن الأميركيين نقلوا رسالة مفادها أنهم "لم ينهوا العمل بعد".

وأضاف التقرير أن سلاح الجو الإسرائيلي قلص أزمنة الاستجابة لأي هجوم إيراني محتمل على إسرائيل، بما يسمح بتنفيذ ضربات سريعة داخل إيران في حال وقوع هجوم جديد.

وفي السياق ذاته، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال مراسم توزيع "جائزة أمن إسرائيل"، مساء الأربعاء، إن "المعركة مع إيران بعيدة عن نهايتها"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي مستعد "لتوجيه ضربات قوية للغاية".

إسرائيل تشكك بالاتفاق وتفضل استئناف الحرب

وبحسب "كان 11"، فإن الولايات المتحدة تستعد لشن هجمات إضافية ضد إيران، فيما يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن ترامب يرفع مستوى التهديدات العسكرية من أجل دفع الإيرانيين إلى توقيع اتفاق.

لكن التقرير أشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين في الأجهزة الأمنية يشككون بإمكانية التوصل إلى اتفاق فعلي مع إيران. وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفضلون استئناف الحرب، ويأملون بالحصول على ضوء أخضر أميركي لتنفيذ هجوم إسرائيلي جديد.

كما أوضح التقرير أن واشنطن أبلغت إسرائيل قبل وقت قصير من تنفيذ الضربات الأميركية الأخيرة، الذي شنته القوات الأميركية الليلة الماضية على أهداف إيرانية، وذلك بواسطة ممثلين إسرائيليين موجودين في الولايات المتحدة منذ أشهر.

ورغم أن الهجوم الأميركي نُفذ بالكامل بواسطة مقاتلات وسفن حربية أميركية، فقد سادت في إسرائيل مخاوف من رد إيراني يشمل إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل أو باتجاه دول أخرى في المنطقة تستضيف قوات أميركية.

وأشارت "كان 11" إلى أن دول الخليج والدول العربية باتت تجد نفسها في قلب المواجهة بين إدارة ترامب والحرس الثوري الإيراني، بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة على البحرين والكويت، إضافة إلى تعرض الأردن لهجوم إيراني.

ترامب: إيران تماطل... وسنضربها مجددا

وفي موازاة ذلك، واصل ترامب تهديداته العلنية لإيران؛ وقال الرئيس الأميركي إن إيران "يجب أن توقع على الاتفاق"، مضيفا: "كما ضربناهم أمس، سنضربهم بقوة كبيرة اليوم أيضا".

وأضاف: "الباكستانيون يعملون مع الإيرانيين من أجل القيام بالشيء الصحيح. نحن قريبون جدا من الاتفاق، لكنهم يواصلون خلق المشكلات".

كما اتهم طهران بالمماطلة، قائلا إن المفاوضات "بطيئة"، وإن الإيرانيين "يعقدون الأمور" رغم منحهم مهلا متكررة.

حادثة المروحية... والسبب الحقيقي وراء الضربات الأميركية

وكشفت القناة 12 أن إسقاط المروحية الأميركية فوق مضيق هرمز لم يكن السبب الوحيد وراء قرار ترامب شن ضربات ضد إيران.

وبحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا للقناة، فإن الرئيس الأميركي ازداد إحباطا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب عدم تلقي رد إيراني على أحدث مقترح أميركي لإنهاء الحرب.

وقال مسؤول أميركي إن الضربات استهدفت من جهة إعادة أوراق الضغط إلى واشنطن في المفاوضات، ومن جهة أخرى جرى تصميمها بحيث تكون محدودة ومركزة ولا تؤدي إلى سقوط قتلى أو إغلاق الطريق أمام التوصل إلى اتفاق.

وأضاف مسؤول أميركي آخر أن الولايات المتحدة كانت سترد حتى لو تبين أن إسقاط المروحية نتج عن احتكاك غير مقصود مع مسيرة إيرانية، موضحا أن عدم الرد كان سيُظهر واشنطن بمظهر الضعيف ويقوض موقفها التفاوضي.

وأشار المسؤولون إلى أن الضربات استهدفت رادارات ومنظومات تحكم بالطائرات المسيّرة، مع تجنب متعمد لإيقاع خسائر بشرية في صفوف القوات الإيرانية.

اتفاق كان قريبا... ثم تعقد كل شيء

وأفادت القناة 12 بأن إدارة ترامب كانت قريبة من التوصل إلى تفاهم أولي مع إيران نهاية أيار/ مايو الماضي.

وبحسب التقرير، وافق ترامب مبدئيا على منح إيران تنازلا مهما يقضي بالسماح بإبقاء مخزون اليورانيوم المخصب داخل إيران، على أن يخضع لعملية تخفيف تخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدلا من نقله إلى خارج البلاد.

في المقابل، طلبت واشنطن إتمام هذه العملية خلال ستين يوما، إلى جانب التزام إيراني بعدم فرض رسوم أو عرقلة الملاحة في مضيق هرمز.

ووفقا لمسؤول أميركي ومصدر إقليمي مطلع على الوساطة، طلب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ما بين أربعة وخمسة أيام لتمرير المقترح عبر آليات اتخاذ القرار في إيران والحصول على موافقة القيادة.

لكن الرد الإيراني لم يصل، فيما ازدادت حالة الإحباط داخل البيت الأبيض مع استمرار التأخير.

وأضاف التقرير أن مسؤولين أميركيين شعروا بالاستياء بعدما طالبت طهران بالحصول مسبقا على جزء من أموالها المجمدة قبل تنفيذ التزاماتها، وهو ما رفضه ترامب.

وساطة قطرية ومحاولة أخيرة لإحياء المفاوضات

وفي خلفية المشهد، تواصل قطر جهود الوساطة بين الطرفين. وبحسب القناة 12، عقد مسؤولون أميركيون وإيرانيون خلال اليومين الماضيين محادثات منفصلة مع وسطاء قطريين في الدوحة.

وحاول القطريون تنظيم لقاء ثلاثي مباشر بين الجانبين، إلا أن إيران رفضت الاجتماع وجها لوجه.

وتوجه وسطاء قطريون، الأربعاء، إلى طهران لإجراء محادثات مع عراقجي ومسؤولين إيرانيين آخرين، في محاولة لإعادة المفاوضات إلى مسارها وتقليص الفجوات المتبقية.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن أملهم في أن تدفع الضربات الأخيرة إيران إلى تقديم رد واضح على مقترح ترامب، مؤكدين أن الاتفاق "لا يزال مطروحا على الطاولة".

ونقلت القناة عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأميركي "مستعد لجعل إيران تدفع ثمنا إذا استمرت في المماطلة وتأخير الرد"، في إشارة إلى أن واشنطن لا تزال تجمع بين التهديد العسكري ومحاولة الوصول إلى اتفاق سياسي في آن واحد.