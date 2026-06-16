تقرير: واشنطن رفضت إطلاع إسرائيل على الاتفاق مع إيران

مصادر في تل أبيب تقول إن إسرائيل لم تحصل أو تطلع على نص مذكرة التفاهم الأميركية – الإيرانية، فيما تروج وسائل إعلام إسرائيلة إلى خلافات داخل إدارة ترامب بشأن الاتفاق وضغوط مرتبطة بالملف اللبناني.

رفضت الولايات المتحدة طلبا إسرائيليا للاطلاع على مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها مع إيران، وسط استمرار الغموض بشأن بنود الاتفاق، بالتوازي مع حديث عن خلافات داخل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

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وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، فإن إسرائيل طلبت من واشنطن الاطلاع على مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، إلا أن الإدارة الأميركية رفضت الطلب، ما يعني أن تل أبيب لا تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق الذي من المقرر توقيعه رسميا يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا بشأن الاتفاق، وقال إنه سيقرأ نص الوثيقة "كلمة بكلمة"، من دون أن يحدد موعدا لنشرها بالكامل. وحتى الآن، لم تُنشر نسخة رسمية من مذكرة التفاهم، فيما تداولت وسائل إعلام إيرانية تقارير تحدثت عن 14 بندا تتضمنها الوثيقة.

وبحسب تلك التقارير، تشمل التفاهمات انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، ورفع الحصار عن مضيق هرمز وإعادة فتحه بالكامل، وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إعداد برنامج أميركي لإعادة إعمار إيران بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن دائرة العلاقات الإعلامية في ​حزب الله، أن الحزب تلقى تأكيدات من ​إيران بأنها ​ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من ⁠لبنان في ​المرحلة المقبلة من المفاوضات ​مع الولايات المتحدة.

وأشار حزب الله إلى أن الانسحاب سيكون ​نتيجة لاستمرار المفاوضات ​بين طهران وواشنطن، وليس شرطا ‌مسبقا، ⁠وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين يوم الجمعة. ويأتي ذلك فيما شدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المواقع التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني.

تقارير عن خلافات داخل إدارة ترامب

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر أميركية، أن ترامب يدرس إبعاد عدد من كبار المسؤولين في إدارته ممن عارضوا الاتفاق مع إيران، بينهم وزير الحرب، بيت هيغسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، جون راتكليف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي وصفه لما دار داخل البيت الأبيض بالقول إن "الجدل حُسم، ومن عارض الاتفاق قد يدفع ثمنا شخصيا". وبحسب التقرير، فإن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يبدو حتى الآن بمنأى عن هذه التغييرات المحتملة، في ظل تجنبه انتقاد الاتفاق علنا وتمتعه بمكانة قوية داخل الإدارة.

وأضافت الصحيفة أن الأسابيع الأخيرة شهدت نقاشات حادة داخل الإدارة الأميركية بشأن التعامل مع إيران، بما في ذلك خلافات بين ترامب ونائبه جيه دي فانس، الذي يقود مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مسار المفاوضات مع طهران.

ووفقا للتقرير، يدعم فانس وويتكوف وكوشنر التوصل إلى اتفاق مع إيران، استنادا إلى تقديرات مفادها أن النظام الإيراني لن يسقط في المدى المنظور، إضافة إلى ضغوط مارستها بعض الدول الخليجية، وفي مقدمتها قطر.

في المقابل، ذكرت الصحيفة أن روبيو وهيغسيث، إلى جانب مسؤولين في وزارة الدفاع والخارجية، قدموا تقييما مغايرا اعتبر أن النظام الإيراني يواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة، وأن تشديد هذه الضغوط كان من شأنه أن يفضي إما إلى رضوخ طهران أو إلى إضعاف النظام بصورة أكبر.