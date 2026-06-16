"وفد أمني إماراتي زار إسرائيل سرا خلال الحرب على إيران"

تقرير إسرائيلي يكشف عن زيارة غير معلنة لوفد أمني إماراتي رفيع إلى إسرائيل خلال الحرب على إيران، في ظل تبادل زيارات أمنية بين الجانبين وتصاعد التنسيق العسكري والاستخباراتي بينهما.

زار وفد أمني إماراتي رفيع المستوى إسرائيل سرا خلال الحرب على إيران، في إطار التنسيق الأمني والعسكري بين الجانبين، وذلك في ظل تصاعد التعاون الأمني بين أبو ظبي وتل أبيب خلال الحرب الأخيرة.

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جاء ذلك بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") مساء الثلاثاء؛ إذ ذكرت أن الوفد عقد خلال الزيارة غير المعلنة اجتماعات مع مسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين، لبحث التنسيق والتطورات المرتبطة بالحرب.

وجاءت الزيارة، بحسب التقرير، في الأيام الأولى من الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، في كشف عن وصول مسؤولين إماراتيين كبار إلى إسرائيل خلال الحرب نفسها.

وأضافت "كان 11" أن الوفد أجرى لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تمحورت حول التنسيق الأمني بين الجانبين في ظل الحرب على إيران والتطورات الإقليمية المرافقة لها.

وذكرت القناة أن الطائرة التي أقلّت الوفد إلى إسرائيل من طراز "بوينغ 737" مخصصة لكبار الشخصيات، وتُستخدم من قبل شخصيات رفيعة جدا في الأسرة الحاكمة الإماراتية، من دون أن تكشف عن هوية أعضاء الوفد.

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الأسبوع الماضي أن نتنياهو زار الإمارات خلال الحرب على إيران والتقى رئيس الدولة، محمد بن زايد، فيما نفت وزارة الخارجية الإماراتية لاحقا ما أعلنه المكتب الإسرائيلي بشأن الزيارة، كما نفت استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها.

كما أفادت تقارير إسرائيلية في وقت سابق بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، زار الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة في زيارة وصفت بأنها "غير مسبوقة".

وذكرت أن وفدا أمنيا إسرائيليا برئاسة المدير العام لوزارة الأمن، أمير برعام، زار أبو ظبي خلال التحضيرات للهجوم الإسرائيلي – الأميركي على إيران وعقد لقاءات مع مسؤولين في وزارة الدفاع الإماراتية.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس السابق لجهاز الموساد، دافيد برنياع، زار الإمارات مرتين على الأقل خلال الحرب، بهدف تنسيق العمليات المرتبطة بإيران وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع مسؤولين إماراتيين.

وتعكس هذه التقارير، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، مستوى متقدما من التنسيق الأمني بين الجانبين منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020، ولا سيما في الملفات المرتبطة بإيران والتطورات الإقليمية.