تقرير: واشنطن تسعى لاستئناف المحادثات السورية الإسرائيلية

تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمال استئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل وسورية بعد أشهر من الجمود، في إطار مساعٍ أميركية لربط دمشق بترتيبات إقليمية تشمل لبنان وحزب الله، رغم غياب دعم معلن للمبادرة من الأطراف المعنية.

أفاد تقرير إسرائيلي بأن المحادثات المباشرة بين إسرائيل وسورية قد تُستأنف خلال الفترة المقبلة، بعد أشهر من التوقف، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، وسط ضغوط أميركية لدفع المسار التفاوضي بين الجانبين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، فإن المحادثات المرتقبة ستُدار عبر قناة موازية للمسار التفاوضي المباشر القائم بين إسرائيل ولبنان، وذلك استنادا إلى تقديرات نقلتها عن جهات مطلعة على الاتصالات الجارية.

ووفقا للتقرير، فإن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدفع باتجاه استئناف الحوار بين دمشق وتل أبيب، انطلاقا من رغبته في إشراك الرئيس السوري، أحمد الشرع، في جهود تستهدف إضعاف حزب الله في لبنان.

وأضاف التقرير أن هذه المبادرة لا تحظى حتى الآن بدعم معلن من أي من الأطراف المعنية، إذ لم يبدِ الشرع أو إسرائيل أو لبنان تأييدا رسميا لها.

وكان ترامب قد أشاد بالرئيس السوري في تصريحات صدرت عنه الثلاثاء، معتبرا أنه يقوم "بعمل مذهل"، وقال إن سورية قد تضطلع بدور في مواجهة حزب الله إذا تعذر على إسرائيل تحقيق أهدافها "من دون قتل الجميع".

في المقابل، نفى الشرع في وقت سابق صحة التقارير التي تحدثت عن احتمال تدخل سوري في لبنان، مؤكدا أن دمشق وبيروت قررتا تأجيل البحث التفصيلي في ملف ترسيم الحدود والتركيز حاليا على ملفات اقتصادية وتنموية.

وقال: "ما زال البعض يروج شائعات عن تدخّل سوري في لبنان، وهذا غير صحيح".

وكانت المحادثات بين سورية وإسرائيل قد استؤنفت في كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة أميركية، بعد انقطاع استمر عدة أشهر، قبل أن تدخل لاحقا في حالة جمود استمرت حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن مصدر حكومي قوله إن استئناف المباحثات جاء في إطار السعي إلى "استعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض".

وتركزت تلك المحادثات، بحسب المصدر، على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، والتي أنشأت منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة بين الجانبين عقب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.

كما طالبت دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام بشار الأسد في نهاية العام 2024، وبالتوصل إلى "اتفاقية أمنية متكافئة" تضمن السيادة السورية الكاملة وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول سوري في وقت سابق، فإن دمشق تعتبر الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية بعد سقوط الأسد "خطا أحمر"، وترفض منح أي شرعية للوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية أو في الجولان المحتل.