صمت إسرائيلي بعد إعلان ترامب بشأن إيران وقلق من اتفاق غير مستقر

الحكومة الإسرائيلية تلتزم الصمت حيال إعلان ترامب إلغاء هجوم جديد على إيران والتوصل إلى خطوط عامة لاتفاق، وسط قلق من استمرار أزمة هرمز وعدم استقرار التفاهمات.

تلتزم الحكومة الإسرائيلية الصمت حيال إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر اليوم، الأحد، إلغاء هجوم واسع إضافي على إيران والتوصل إلى "خطوط عامة لاتفاق"، وسط حالة من عدم اليقين في إسرائيل بشأن مدى ثبات التفاهمات، واستمرار أزمة الملاحة في مضيق هرمز، واحتمال تجدّد المواجهة العسكرية.

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن التعليق خشية أن تظهر أمام المجتمع الدولي بوصفها جهة تدفع نحو استمرار الحرب، رغم التداعيات الأمنية والاقتصادية المباشرة لقرارات واشنطن على إسرائيل.

وجاء إعلان ترامب في ذروة موسم العطلة الصيفية والسفر في إسرائيل، وسط مخاوف متواصلة من إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي في حال استئناف الهجمات واتساع نطاق المواجهة.

وقالت الصحيفة إن الجمهور الإسرائيلي يعيش "حالة من الاضطراب النفسي اليومي" في ظل الاحتمالات المتغيرة لانضمام إسرائيل إلى الحرب ضد إيران، بينما "تواصل الحكومة، التي تخشى أن يُنظر إليها في العالم على أنها تحرّض على الحرب، التزام الصمت".

الوضع الحالي قد ينسجم مع المصلحة الإسرائيلية

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد عبّر في نهاية تموز/ يوليو الماضي عن موقف يتقاطع مع الوضع الراهن، إذ اعتبر أنه "لا مصلحة لإسرائيل حاليًا" في الانضمام إلى المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال سموتريتش إن "الوضع الحالي، هو الوضع الصحيح والأفضل بالنسبة لنا"، مضيفًا: "ليس لدينا مصلحة في أن ندفع بأنفسنا إلى هذه مواجهة محدودة"، معتبرا أن الحرب الاقتصادية المتمثلة بالحصار البحري هي الأكثر فاعلية ضد إيران.

وأوضح أن الهدف الإسرائيلي يتمثل في "إضعاف النظام الإيراني"، معتبرًا أن الضغوط الاقتصادية من أكثر الأدوات فاعلية لتحقيق ذلك، وأن الحصار البحري الأميركي على السفن الإيرانية في مضيق هرمز من شأنه زيادة الضغط على طهران.

أزمة هرمز لم تُحل

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن إلغاء الهجوم الأميركي لا يعني انتهاء الأزمة، إذ لا تزال مسألة المرور في مضيق هرمز من دون حل، رغم أسابيع من الهجمات الأميركية على أهداف عسكرية في إيران.

وأضافت أن الهجمات لم تتمكن من ضمان المرور الآمن للسفن في المضيق، الذي وصفه التقرير بأنه "شريان الطاقة الحيوي الذي نجحت طهران في شلّه فعليًا".

ولا تزال إيران تعارض عبور السفن من المضيق من دون موافقتها، فيما لم يظهر حتى الآن مسار واضح لمعالجة الأزمة، التي كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع منسوب التوتر خلال الأسابيع الماضية.

علما بأن ترامب كان قد ربط وقف الهجوم بـ"التوصل إلى اتفاق سريع"، يشمل "فتح مضيق هرمز بصورة فورية وتامة وكاملة ووضع حد لتهديد إيران النووي" مضيفا "ليبدأ الجميع العمل وينجز الأمر".

ترقب إسرائيلي للقرار الأميركي

وكان ترامب قد أكد خلال اجتماع حكومته في كامب ديفيد أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس اتخاذ خطوات عسكرية إضافية، متوعدًا بضرب إيران "بقوة شديدة"، من دون أن يتضح ما الذي سيدفعه إلى إصدار أمر بالهجوم أو العدول عنه.

وقال ترامب إن إيران ودولًا أخرى في الشرق الأوسط طلبت من واشنطن الامتناع عن تنفيذ أي هجوم، وذلك بالتزامن مع تقارير عن خطط إيرانية لتوسيع عمليات حلفائها ضد دول مرتبطة بالولايات المتحدة.

وفي ظل التوتر، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات أمنية، ودعت سفارات واشنطن في 11 دولة في المنطقة، بينها إسرائيل، المواطنين الأميركيين إلى التفكير في المغادرة أو الاستعداد للخروج سريعًا في حال تدهور الأوضاع.

عدم يقين أمني واقتصادي

ورأت "يديعوت أحرونوت" أن التغييرات المتكررة في موقف واشنطن تحولت إلى "كابوس لوجستي" بالنسبة إلى الإسرائيليين، في ظل احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي واندلاع مواجهة شاملة.

وأضافت أن الإسرائيليين سيواصلون تلقي المعلومات بشأن "الخطوط العامة للاتفاق" من الولايات المتحدة، في غياب موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية، مع استمرار التساؤلات حول مدى استقرار هذه التفاهمات وتداعياتها على أمن إسرائيل.

ويشير التقرير إلى أن الصمت الإسرائيلي لا يعكس بالضرورة قبولًا بالتفاهمات أو اعتراضًا عليها، بل محاولة لتجنّب الظهور طرفًا يدفع إلى التصعيد، في وقت لا تزال فيه قضايا مركزية من دون حل نهائي.

وكتب ترامب على منصّته "تروث سوشال"، فجر الأحد، أن الولايات المتحدة "جاهزة لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمستويات من الرعب العسكري والقوة لم تُشاهد منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "مع ذلك، طلبت منا إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط للتو تعليق أي هجوم. وبناء على هذا الطلب، وافقتُ من أجل مصلحة العالم مستقبلا وبقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، بشرط التوصل إلى اتفاق سريع" مضيفا "تشاركني إسرائيل في هذا الالتزام".