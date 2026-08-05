تقرير: إسرائيل ودول خليجية تبحث ممرات طاقة تتجاوز هرمز وباب المندب

اتصالات إسرائيلية خليجية، بمشاركة أميركية، تبحث تشغيل مسارات فورية ومشاريع بنى تحتية بعيدة المدى لنقل الطاقة عبر إيلات والبحر المتوسط، ضمن مسعى لتقليص الاعتماد على مضيقَي هرمز وباب المندب في ظل الحرب على إيران.

تجري إسرائيل وعدد من دول الخليج اتصالات منذ أسابيع لبحث مسارات بديلة لنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، تتجاوز مضيقَي هرمز وباب المندب، وتشمل حلولًا فورية وأخرى بعيدة المدى، بمشاركة أميركية.

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جاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أشار إلى اجتماعات عقدت في إسرائيل وخارجها لبحث استخدام موانئ وخطوط أنابيب إسرائيلية في نقل الطاقة إلى البحر المتوسط، في ظل الحرب على إيران واضطراب حركة الملاحة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة، الأربعاء، عن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قوله إن المحادثات تشمل دولًا خليجية لم يسمّها؛ وذكرت أن الأطراف تبحث حلولًا يمكن تطبيقها بصورة فورية، إلى جانب مشاريع بنى تحتية تحتاج إلى سنوات لاستكمالها.

مسار من ينبع إلى إيلات وعسقلان

ويتضمن الحل الفوري، بحسب التقرير، تفريغ النفط من ناقلات تنطلق من ميناء ينبع غربي السعودية وتصل إلى ميناء إيلات، قبل نقله عبر خط شركة خط أنابيب أوروبا–آسيا، المعروفة إسرائيليًا باسم "كاتسا"، إلى عسقلان.

ومن عسقلان، يُعاد تحميل النفط على سفن في البحر المتوسط لنقله إلى الأسواق المستوردة.

أما المقترحات بعيدة المدى، فتشمل إنشاء خطوط أنابيب تنطلق من دول الخليج باتجاه مدينة العقبة الأردنية، ومنها إلى إيلات، ثم إلى البحر المتوسط عبر إسرائيل.

ولم يوضح التقرير أسماء الدول الخليجية المشاركة في المحادثات أو المرحلة التي وصلت إليها، كما لم يشر إلى وجود اتفاقات ملزمة حتى الآن.

مشاركة أميركية

وأفادت الصحيفة بأن الإدارة الأميركية تشارك في الاتصالات، في إطار مسعى لتقليص قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز وسيلة ضغط على تجارة الطاقة العالمية.

وقال كوهين إن الحرب مع إيران أظهرت حاجة دول الخليج إلى بدائل عن مضيق هرمز وباب المندب، سواء لتصدير النفط والغاز أو لنقل السفن التجارية.

واعتبر أن "المسار الإسرائيلي عبر خط أنابيب إلى البحر المتوسط هو المسار الأمثل". وادعى أن إسرائيل، بخلاف مسارات أخرى مطروحة بينها المرور عبر سورية، "ستعرف كيف تحمي مسارًا كهذا".

وقال كوهين إن المسار المقترح قد يخفض أسعار الطاقة على المدى البعيد، نتيجة المنافسة مع خطوط أخرى، من بينها المسارات الممتدة من أذربيجان والعراق إلى تركيا. وأضاف أن تطوير المسارات البديلة سيؤدي، خلال أربع أو خمس سنوات، إلى جعل "ورقة هرمز غير مؤثرة".

الدفع بممر الهند – الشرق الأوسط – أوروبا

وفي سياق متصل، بحث كوهين مع نظيره اليوناني، ستافروس باباستافرو، تسريع مشروع ممر الهند – الشرق الأوسط – أوروبا "IMEC"، الذي يفترض أن يربط الشرق بدول الخليج وإسرائيل وصولًا إلى أوروبا.

وبحسب وزارة الطاقة الإسرائيلية، اتفق الوزيران على اتخاذ خطوات لدفع المشروع "بأسرع وقت ممكن"، مع التركيز على اختيار مسار تراه تل أبيب وأثينا قادرًا على ضمان الاستقرار الإقليمي.

ويتضمن المشروع، وفق التصور الإسرائيلي، بنى تحتية للسكك الحديدية والاتصالات، إلى جانب خطوط لنقل النفط والغاز من دول الخليج إلى البحر المتوسط عبر إسرائيل.

وقالت الوزارة إن التطورات الأخيرة في طرق الملاحة واضطراب إمدادات الطاقة، على خلفية التحركات الإيرانية في مضيق هرمز وهجمات الحوثيين في باب المندب، تعزز الحاجة إلى مسارات برية بديلة.

وقال كوهين إن "ممر البنى التحتية الذي سيمتد من دول الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل واليونان سيحيّد التهديد الإيراني في مضيق هرمز، والتهديد الحوثي في باب المندب".

وأضاف أن الممر سيؤسس "مسارًا تجاريًا جديدًا يخدم الاقتصاد الدولي، ويعزز الاقتصاد الإسرائيلي ومكانة إسرائيل". وادعى أن المشروع سيدخل مليارات الشواكل إلى خزينة الدولة، ويوسع الاستثمار في البنى التحتية ويوفر فرص عمل جديدة.

وفي تقرير آخر، أوردت الصحيفة تقديرات إسرائيلية بأن العائدات المحتملة قد تصل إلى "مئات المليارات"، من دون عرض حسابات أو تفاصيل تدعم هذا التقدير.

منافسة على طرق الطاقة

وتسعى إسرائيل إلى تقديم نفسها بوصفها حلقة عبور بين الخليج وأوروبا، مستفيدة من موقعها على البحر المتوسط ومن شبكة خطوط الأنابيب والموانئ القائمة لديها. غير أن تنفيذ المقترحات يتطلب تفاهمات سياسية وأمنية وإقليمية مع دول الخليج والأردن واليونان.

كما يأتي التعاون مع اليونان في ظل توتر مستمر بينها وبين تركيا بشأن السيادة على مناطق بحرية وحقوق التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وهو ما يضيف بُعدًا جيوسياسيًا إلى المسارات التي تدفع بها إسرائيل.