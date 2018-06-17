الطائرات الورقية والبالونات الحراقة تخلّف 20 حريق

أدت البالوانت الحارقة والطائرات الورقية التي أٌطلقت من غزّة اليوم السبت، لـ20 حريق في مناطق مختلفة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة بمحيط قطاع غزة المحاصر.

وتطلبت الحرائق التي اندلعت في المستوطنات مجهودا كبير جدًّا لإطفائها، بالإضافة إلى أنها كبّدت المستوطنين خسائر كبيرة جدًا بالأراضي الزراعية والأحراش المحاذية لقطاع غزّة المحاصر.

واستمرت طواقم الإطفاء الإسرائيلية بإخماد الحرائق العشرون التي اندلعت في جميع هذه المناطق، لوقت طويل، حيث أنها كانت تمتد بشكل كبير بسبب أحوال الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق معينة من القطاع، حيث أن طائرة استطلاع تابعة لقوات الاحتلال أطلقت صاروخًا على الأقل، مستهدفة مجموعة من المواطنين قرب "مخيم العودة" شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح.

وفي سياق متصل، أطلق جيش الاحتلال نيران تحذيرية تجاه مجموعة شبان فلسطينيين اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة، وفق قوله. كما أطلق جنود الاحتلال النيران صوب 3 شبان حاولوا تخطي السياج الأمني، لكنهم انسحبوا دون أن يصابوا.