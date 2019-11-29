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الجيش الإسرائيلي: طائرة درون تدخل إلى شمالي البلاد وتعود للبنان

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 15:21

الجيش الإسرائيلي: طائرة درون تدخل إلى شمالي البلاد وتعود للبنان
(توضيحية - Pixabay)
عرب ٤٨

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة صغيرة (درون) قادمة من لبنان دخلت إلى المجال الجوي في شمال البلاد، اليوم الجمعة، ثم عادت إلى لبنان. ولم يفصح المتحدث عن تفاصيل أخرى بعد.

وذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن طائرة الدرون دخلت إلى المجال الجوي الإسرائيلي وخرجت منه مرتين خلال ساعة واحدة.

وفي المرة الأولى، دخلت الدرون منطقة بلدة "زيرعيت" الحدودية، وفي المرة الثانية دخلت منطقة بلدة "حانيتا" الحدودية أيضا.

ومكثت الدرون عدة دقائق في الأجواء الإسرائيلية ثم عادت إلى لبنان.

وتفحص قوات الأمن الإسرائيلية ما إذا كانت الدرون تحمل كاميرا، وما إذا كانت قد حلقت من قرية عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان.



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