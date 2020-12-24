الصحة الإسرائيلية: نحو 5000 إصابة جديدة بكورونا منذ الأربعاء

شُخصت 3,340 إصابة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، فيما شخصت 1,696 منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخمس.

جاء ذلك بينما تعتزم السلطات الصحية العمل على مواصلة حملة التطعيم بما يشمل ساعات الليل وأيام العطل الرسمية وعلى مدار اليوم، وحددت أن سقف التطعيمات اليومية يجب أن يصل إلى 100 ألف يوميا.

وبحسب المعطيات الرسمية التي تصدر قبل فرض الإغلاق الثالث، فإن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 31,716، من مجمل الإصابات المسجلة من آذار/ مارس الماضي، والتي وصلت إلى 389,502.

وأوضحت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 3.2%، حيث أجري خلال الخميس، 52 ألف فحص. علما بأن يوم الأربعاء شهد إجراء 89,950 فحصا، بمعدل فحوصات مُوحبة وصل إلى 3.8%.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 3,170 حالة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 526، من بينها 156 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 122 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المشافي 920 مريضا، بينهم 190 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 30,061 مصابا العلاج المنزلي، في حين يتلقى 735 مصابا العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وفي سياق متصل، أصدر وزير الصحة، يولي إدلشتاين، تعليمات بمواصلة حملة التطعيم بما يشمل ساعات الليل وأيام العطل الرسمية ولمدة 24 ساعة في اليوم، ومنح الجرعة الأولى من اللقاح إلى 100 ألف شخص يوميا.

وقال إدلشتاين إن حملة تسريع حملة التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا يأتي في أعقاب "اكتشاف طفرات جديدة للفيروس تنتقل بمعدل أسرع وغير معتاد لم نواجهه من قبل، ونحن في سباق مع الزمن. كلما تم تطعيم المواطنين أكثر وبوتيرة أسرع سننجح بإنقاذ المزيد من الأرواح".