إسرائيل تسجل نحو 10 آلاف حالة وفاة بكورونا منذ بدء انتشار الجائحة

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، خلال الأيام السبعة الماضية، 226 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام السبعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء تفشي الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى 9,933 حالة.

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، وفاة 40 مصابا بكورونا، فيما شهد يومي الأربعاء والخميس الماضيين تسجيل 61 حالة وفاة، وتم تسجيل 36 حالة وفاة. وذكر موقع "واينت" أن الأرقام الحقيقية لوفيات كورونا أعلى من ذلك بكثير، كون وزارة الصحة "لا تحصي الوفيات بشكل يومي".

ويستدل من المعطيات الرسمية، تراجع وتيرة تسجيل الوفيات، إذ تظهر الأرقام تسجيل 412 حالة وفاة خلال الأسبوع بين 6 و12 شباط/ فبراير الجاري.

وبحسب البيانات، فإنه خلال العامين الماضيين، توفي واحد من كل 950 إسرائيليًا بسبب كورونا (بنسبة 1052 حالة وفاة بسبب كورونا لكل مليون نسمة). وتحتل إسرائيل المرتبة 85 عالميا في مؤشر نسبة الوفيات بالنسبة لعدد لسكان، علما بأن المتوسط ​​العالمي يبلغ 1320 حالة وفاة لكل مليون شخص.

إسرائيل ترفع القيود عن القادمين من الخارج

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية السماح لجميع القادمين من الخارج، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، بدخول البلاد اعتبارا من الأول من آذار/ مارس المقبل.

وجاء في بيان مشترك صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الصحة، أنه "رئيس الحكومة، نفتالي بينيت ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، قررا تخفيف قيود كورونا"، وأضاف البيان أنه "اعتبارًا من الأول من شهر آذار/ مارس ستُفتح السماء أمام السياح الأجانب، وسيتم وقف العمل بمسار الفحوصات المتبع حاليًا في المدارس تدريجيا".

وخلال جلسة متابعة عقدها بينيت وهوروفيتس لبحث تخفيف القيود، قال بينيت: "نشاهد انخفاضًا مستمرًا في معدل الإصابات، وبالتالي فقد حان الوقت لفتح ما قمنا بإغلاقه قبل غيرنا من دول العالم".

وأضاف "يجب أن يكون هناك تطابق ما بين المؤشرات المتوفرة لدينا والوضع الموجود على أرض الواقع، وبين الصورة التي نعكسها أمام الجمهور وتطلعاتنا منه. فمن باب الحفاظ على ثقة الجمهور والتأكد من امتثال مواطني إسرائيل للتعليمات والقرارات الصادرة عن الحكومة، يجب الفتح كلما تتحسن الأوضاع وهي تتحسن إلى حد ملموس بالفعل".

وتابع إن "الوضع في إسرائيل حاليًا جيد، مما هو نتاج الإدارة الصحيحة والديناميكية، ولذا نبادر إلى الفتح في هذا الوقت بالذات. وتزامنًا مع ذلك، سنواصل حالة الترقب لنستطيع الرد مجددًا وبسرعة إذا تم اكتشاف سلالة متحورة جديدة".

واتخذت الحكومة الإسرائيلية القرارات التالية:

السياح الأجانب: سيُسمح بدخول السياح إلى إسرائيل بكافة الأعمار، سواء كانوا متطعّمين أو غير متطعّمين، رهنًا بالخضوع لفحصيْ PCR اثنين (قبل الإقلاع وبعد الهبوط في إسرائيل).

سيُسمح بدخول السياح إلى إسرائيل بكافة الأعمار، سواء كانوا متطعّمين أو غير متطعّمين، رهنًا بالخضوع لفحصيْ PCR اثنين (قبل الإقلاع وبعد الهبوط في إسرائيل). دخول الإسرائيليين:

> سيتم إلغاء واجب الخضوع لفحص أنتيغن (مستضد) قبل الصعود إلى الطائرة. حيث سيلزم الإسرائيليين الذين يدخلون إلى إسرائيل بالخضوع لفحص PCR فقط بعد هبوطهم في إسرائيل.

> سيتم إلغاء واجب مكوث الإسرائيليين غير المتطعّمين في حجر صحي، رهنًا بإبراز نتيجة سالبة لفحص الـ PCR في مطار بن غوريون.

> سيتم إلغاء واجب الخضوع لفحص أنتيغن (مستضد) قبل الصعود إلى الطائرة. حيث سيلزم الإسرائيليين الذين يدخلون إلى إسرائيل بالخضوع لفحص PCR فقط بعد هبوطهم في إسرائيل. > سيتم إلغاء واجب مكوث الإسرائيليين غير المتطعّمين في حجر صحي، رهنًا بإبراز نتيجة سالبة لفحص الـ PCR في مطار بن غوريون. ستدخل القرارات المذكورة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة، الموافق 1 مارس 2022.

قطاع التربية والتعليم:

> المدارس الإعدادية: اعتبارًا من يوم الخميس 24 شباط/ فبراير الجاري، سيتم وقف العمل بمسار الفحوصات الأسبوعي.

> المدارس الابتدائية: اعتبارًا من يوم الخميس 10 آذار/ مارس المقبل، سيتم وقف العمل بمسار الفحوصات الأسبوعي.



