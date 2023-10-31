سموتريتش يعلق تحويل أموال المقاصة للسلطة... أمن الاحتلال يحذّر

أخطر وزير المالية الوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه قرر تعليق تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، في ظل الحرب على قطاع غزة المحاصر، الأمر الذي أثار حفيظة أجهزة أمن الاحتلال، التي حذّرت من تصعيد الوضع الأمني في الضفة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الثلاثاء. ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن سموتريتش أبلغ نتنياهو بقراره بشأن تعليق تحويل أموال المقاصة أمس، الإثنين، مشيرة إلى أن المسألة ستطرح للتداول خلال جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، الليلة.

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