إسرائيل تعلن بدء هجوم على إيران

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل بدأت هجوما استباقيا ضد إيران بهدف إزالة تهديدات على دولة إسرائيل". وفرضت حالة طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد، في ظل بدء الهجمات الإسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران.

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي صباح اليوم السبت شن حرب على إيران، ودوّت صافرات الإنذار في أنحاء متفرقة من إسرائيل، صباح اليوم السبت، لتحذير السكان تزامنا مع إعلان بدء الهجوم على إيران.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية إن الهجمات هي عملية مشتركة إسرائيلية - أميركية.

ونقلت كالة فارس الإيرانية أن صواريخ ضربت شارع الجامعة ومنطقة الجمهوري في طهران.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل بدأت هجوما استباقيا ضد إيران بهدف إزالة تهديدات على دولة إسرائيل".

وفُرضت حالة طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد، في ظل بدء الهجمات الإسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران. كما أغلق المجال الجوي.

وفعلت الجبهة الداخلية صافرات الإنذار كإجراء احترازي تحسباً لرد إيراني محتمل، وسط ورفع حالة التأهب في الجبهة الداخلية.

وأعلن الجيش الإسرائيل أنه "خلال الدقائق الأخيرة، فعلت الانذارات في مختلف أنحاء البلاد، كما تم توجيه إشعار مسبق من قيادة الجبهة الداخلية أرسل مباشرة إلى الهواتف المحمولة، يدعو إلى التواجد بالقرب من مكان محمي. يأتي ذلك في إطار إنذار مبادر يهدف إلى رفع جاهزية الجمهور لاحتمال إطلاق صواريخ" من إيران.

كما أعلن أنه "في ختام تقييم الوضع تقرر أنه اعتبارًا من اليوم (السبت) الساعة 08:00 سيطرأ تغيير على سياسة التعليمات الدفاعية الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية. وفي إطار هذه التغييرات، تقرر الانتقال في جميع مناطق البلاد من مستوى نشاط كامل إلى مستوى نشاط ضروري فقط".

وتشمل التعليمات: حظر إقامة الأنشطة التعليمية، ومنع التجمّعات، ومنع الوصول إلى أماكن العمل، باستثناء المرافق الحيوية.