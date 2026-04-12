إسرائيل توبّخ القائمة بأعمال السفارة الإسبانية بعد إحراق مجسّم لنتنياهو

وبّخت الخارجية الإسرائيلية القائمة بأعمال السفارة الإسبانية لدى تل أبيب بعد إحراق مجسّم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عادّة ذلك تحريضًا حكوميًا إسبانيًا معاديًا، ومنتقدة عدم إدانته، ومشيرة إلى خطوات عقابية شملت استبعاد إسبانيا من مركز التنسيق بشأن غزة.

وبّخت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، القائمة بأعمال السفارة الإسبانية لدى تل أبيب، عقب إحراق مجسّم يمثّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مظاهرة في إسبانيا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مشيرة إلى أن "المدير العام لوزارة الخارجية، إيدن بار تال، وجّه اليوم، بتوجيه من وزير الخارجية غدعون ساعر، توبيخا للقائمة بأعمال السفارة الإسبانية في إسرائيل، فرانسيسكا بيدروس، على خلفية المشهد... الصادم، المتمثل في حرق مجسّم يمثل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في إسبانيا".

وذكر المدير العام للخارجية الإسرائيلية، أن "هذا المشهد، هو نتاج مباشر للتحريض الممنهج الذي تنتهجه حكومة (بيدرو) سانشيز ضد دولة إسرائيل. ومما يثير الاستياء أيضا أن الحكومة الإسبانية لم تُدن حتى الآن هذا العمل السافر المعادي للسامية. هذا السلوك غير مقبول بتاتا"، على حدّ وصفها.

وأضاف أن "هذا الحدث يُعدّ جزءًا من السياسة المتحيزة والعدائية التي تنتهجها حكومة سانشيز ضد دولة إسرائيل، والتي بدأت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، مشيرا إلى أن "حكومة سانشيز تشوّه سمعة إسرائيل وجنودها بافتراءات دموية، وتسعى لفرض عقوبات على إسرائيل في الاتحاد الأوروبي".

وذكر أنه "خلال الحرب ضد إيران، أضرّت الحكومة الإسبانية بمصالح إسرائيل ومصالح حليفتنا، الولايات المتحدة، وقد وضعت إسبانيا نفسها في صف الدول المتطرفة في العالم، من فنزويلا إلى إيران، حيث تعتزم إعادة فتح سفارتها".

وأشار المدير العام لوزارة الخارجية إلى أن ساعر، "قرر يوم الجمعة الماضي - بالتنسيق مع نتنياهو، عدم مشاركة إسبانيا في مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات. ونظرًا للمواقف الأحادية والمتطرفة المعادية لإسرائيل التي تتخذها الحكومة الإسبانية، لم يعد بإمكانها المساهمة أو العمل كعنصر فاعل في تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب".