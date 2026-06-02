نتنياهو: النظام الإيراني إلى زوال... سنساعده على ذلك

استغل نتنياهو مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد لتجديد تهديداته ضد إيران، معلنا أن إسرائيل ستعمل على منع طهران من استعادة قدراتها النووية والعسكرية، ومعتبرا أن "النظام الإيراني إلى زوال" وأن إسرائيل "ستساعده على الوصول إلى هذه النهاية".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل العمل ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مدعيا أن "النظام الإيراني لن يعود لتهديد وجود إسرائيل"، ومعتبرا أن "مصير هذا النظام هو الزوال".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب ما جاء في كلمته خلال مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد، رومان غوفمان، مساء الثلاثاء، قال نتنياهو إن جهاز الموساد "سيبقى في طليعة المعركة ضد العدوان الإيراني"، مضيفا: "لن نسمح للنظام الإيراني بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولن نسمح له بامتلاك سلاح نووي أو تهديد وجودنا".

وأضاف أن "نهاية هذا النظام هي أن يزول من العالم، سنساعده على الوصول إلى هذه النهاية"، على حد تعبيره، معتبرا أن منع إيران من امتلاك قدرات نووية وصاروخية متطورة يشكل المهمة المركزية للموساد في المرحلة المقبلة.

وتحدث نتنياهو مطولا عن رئيس الموساد الجديد، مشيدا بمسيرته العسكرية والأمنية، وقال إنه يتمتع بـ"قدرة تعلم استثنائية، وحدة في التفكير، ورؤية شاملة لساحة المعركة"، كما أثنى على ما وصفه بـ"القدرة على التفكير خارج الصندوق والبحث عن نقاط الضعف لدى الخصوم".

وأشار إلى أن غوفمان حمل طوال مسيرته ما وصفها بـ"روح الانتصار"، مستذكرا مقولة نسبها إليه خلال خدمته العسكرية: "دعونا ننتصر، قوما بتفعيلنا"، معتبرا أن هذه الروح رافقته في مختلف المناصب التي شغلها وصولا إلى رئاسة الموساد.

ويأتي حديث نتنياهو عن تغيير النظام في إيران على خلفية تقارير إسرائيلية وأميركية تناولت خططا طُرحت خلال الحرب الأخيرة على إيران لإحداث تغيير في النظام الإيراني.

وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان") الأسبق، تمير هايمان، قد كشف أخيرا أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا خططا هدفت إلى إسقاط النظام الإيراني، تضمنت، بحسب ما قال، ترتيبات لتولي الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد دورا في مرحلة لاحقة، إلا أن هذه الخطط لم تُنفذ.

وأضاف هايمان أن سلسلة عمليات خاصة كان مخططا لها في إيران لم تخرج إلى حيز التنفيذ. كما أشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فاجأ إسرائيل عندما أبدى استعداده للمشاركة في الحرب على إيران، الأمر الذي أدى، بحسب روايته، إلى تسريع الاستعدادات الإسرائيلية للحرب.