"جدري القرود" واحد من أنواع الجدري

بروفيسور زيد عباسي





بروفيسور زيد عباسي

محاضر وباحث في كلية الطب - التخنيون ومستشفى رمبام بحيفا

يدور الحديث مؤخراً عن تفشي جدري القرود، مما يثير الذعر بين الأهل خوفاً على صحة أطفالهم وصحتهم، فما

هو جدري القرود؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتعرف أولاً على مرض الجدري بشكل عام.

هناك ثلاثة أنواع من الجدري تصيب الإنسان:

1. Smallpox - الجُدَري مرض يسببه فيروس الجُدري الكبير (Variola major) وهو الأخطر، الجُدري الصغير (Variola minor) وكلاهما ينتميان لعائلة فيروسات . Orthopoxvirus

- مرض الجدري موغل منذ القدم، وأقدم حالة التي تَمَّ التطرّق إليها هي إصابة الملك رمسيس الخامس الذي توفي بسبب المرض في سن الشباب، ولا تزال الندب تظهر على موميائه.

- مرض الجدري مسؤول عن أكبر عدد من الوفيات على مر العصور وتقدَّر الأعداد بمئات الملايين. ولكن لحسن الحظ تم تطوير لقاحات ضد هذا المرض ومن ثم القضاء عليه في سنوات السبعين من القرن الماضي حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية الانتصار على المرض في عام 1980.

= تطوير اللقاح للجدري مرَّ بحبال ولادة عسيرة، فأول من استعمل اللقاح ضد الجدري هم الصينيون في القرن الحادي عشر حيث كانوا يأخذون البثور ويحقنون بها الأطفال عن طريق الأنف، وعلى ما يبدو نقل العثمانيون هذه الطريقة الى إمبراطوريتهم، حيث جففوا بثور الجدري وحقنوا بها أطفالهم عن طريق خدوش جلدية.

- قامت زوجة سفير بريطانيا في اسطنبول وتدعى ماري وورثلي مونثاغيو بنقل هذه الطريقة الى بريطانيا حيث طعمت أطفالها وأقنعت إحدى الأميرات البريطانيات بتطعيم أطفالها بنفس الطريقة العثمانية مما منع إصابتهم بالجدري التاريخي القاتل.

- في أواخر القرن الثامن عشر طوَّر الطبيب البريطاني إدوار جينر لقاح للجدري عن طريق استخدام مسحوق جدري البقر لتحصين الأطفال والكبار في بريطانيا مما أدى الى حمايتهم من الوفاة وتحول المرض الى خفيف الأعراض بعد أن كان يحصد أرواح حوالي ٣٠٪؜ من المصابين قبل التطعيم.

ما هي الأعراض:

الحمى، القيء، تقرحات والطفح الجلدي الذي يتحول شيئاً فشيئاً الى حويصلات مائية وبثور. عادةً ما تظهر البثور أولاً على الوجه ومن ثمَّ اليدين والرجلين.

ما هي طرق العدوى؟

ينتقل الفيروس من شخص الى آخر، حيث ينتقل عن طريق الهواء، السعال، العطس، أو الاتصال المباشر مع الإفرازات مثل السوائل والدم، التلامس وأكل لحوم الحيوانات المصابة من دون طهي.

Chickenpox .2 الجدري الحالي الذي يتطعم أطفالنا ضده في جيل سنة وجرعة ثانية في جيل ستة سنوات. المسبب لهذا النوع من الجدري هو فيروس Varicella zoter وهو من عائلة فيروسات الهربس، ويصيب الأطفال وبصورة أقل، الكبار وإن كانت الأعراض أشد وقعاً عند الكبار.

طرق العدوى والأعراض شبيهة جداً لما ذُكِر سابقاً بالنسبة ل. Smallpox والتطعيمات حولت الإصابة الى خفيفة في معظم الحالات.

3. جدري القردة: يدور الحديث اليوم عن عشرات الحالات على مستوى العالم في اوروبا، أمريكا، كندا، استراليا وغيرها. الفيروس المسبب لجدري القردة ينتمي لعائلة ال- Orthopoxvirus ويسمى Variolla ويشبه جداً للفيروس المسؤول عن الجدري التاريخي .Smallpox ، منشأه الحيوان (القردة والقوارض ولا سيما السناجب والجرذان).

- جدري القرود معروف منذ سنوات الخمسين من القرن الماضي حيث ظهر أولاً في جمهورية الكونغو الأفريقية (زائير سابقاً) ليظهر لاحقاً في دول غير افريقية منها الولايات المتحدة.

أعراض هذا المرض شبيهة جداً بأعراض الأنواع الأخرى من فيروسات الجدري وتشمل البثور، الحمى، الصداع، وجع العضلات، الوهن وتضخم الغدد اللمفاوية، والعارض الأخير يميزه عن فيروسات الجدري الأخرى. لحسن الحظ أعراض جدري القرود أخف من أعراض الجدري التاريخي Smallpox .

طرق العدوى: الرذاذ، التلامس والتواجد بقرب شخص مصاب، استعمال فراش، ملابس، أو منشفة شخص مصاب، وحتى العلاقات الجنسية. أيضاً عضة أو خدش من قبل حيوان مصاب أو أكل لحم حيوان مصاب. الفيروس يلج الى داخل الجسم عن طريق الجهاز التنفسي، الجلد، الأنف، العيون وحتى الفم.

هل تفشي هذا الفيروس مقلق؟

لا،

فعادةً فيروس جدري القردة يسبب مرض خفيف الأعراض ويزول خلال اسبوعين حتى شهر.

2. فيروس جدري القردة أقل عدوى من فيروس الجدري العادي Smallpox و- Chickenpox وهناك حاجة للتقارب الوثيق لنقل العدوى من شخص الى آخر. ولكن في افريقيا يسبب الفيروس وفاة حوالي ١٠ بالمئة من المصابين وخصوصاً بين الأطفال، والذين يعانون من جهاز مناعي مثبط. فئة اخرى في خانة الخطر هي النساء الحوامل حيث قد يؤدي الفيروس لموت الجنين والإجهاض.

هل يوجد علاج لفيروس جدري القردة؟

لا يوجد علاج موجه ضد الفيروس غير المضادات الحيوية في حالة وجود بثور ملتهبة، لحسن الحظ التطعيم ضد Smallpox فعال ضد هذا النوع من الفيروسات، ولكن لا يوجد تطعيمات جاهزة بسبب اختفاء ال Smallpox قبل ٤٠ عاماً، لكن في اسرائيل ما زالوا يحتفظون بهذه الأمصال. تمت المصادقة على تطعيم لجدري القرود مؤخراً في اوروبا.

توصيات؟

يجب الانتباه لأي حالة لمرض الجدري الذي يتجلى ببثور جلدية مصحوبة بانتفاخ الغدد اللمفاوية، حسب منظمة الصحة العالمية، الكثير من المصابين هم من المثليين، ولكن هناك أيضاً الكثير من الإصابات بين اللا مثليين والأطفال. وكما قلنا يوجد لقاحات في المراحل النهائية للإنتاج وستكون وشيكاً في متناول اليد. على ما يبدو سيتم تطعيم الفئات الموجودة في خانة الخطر مثل النساء الحوامل، الأطفال, كبار السن والذين يعانون من جهاز مناعة ضعيف.

تحرير: سوسن غطاس- موقع والدية يرعاية موقع عرب 48