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النفط عند أعلى مستوى منذ 2015 متأثرا بأحداث إيران

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 23:30

النفط عند أعلى مستوى منذ 2015 متأثرا بأحداث إيران
(رويترز)
عرب ٤٨ / ووكالات
تحرير : مجيد القضماني

صعدت أسعار النفط، الخميس، إلى أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2015، بفعل القلق من مخاطر على الإمدادات بسبب الاضطرابات في إيران وهبوط آخر في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

ونقل تقرير لرويترز، مساء اليوم، عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت 7.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات، مع ارتفاع معدلات التشغيل في مصافي التكرير إلى أعلى مستوى منذ 2005.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا، أو ما يعادل 0.34 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.09 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 68.27 دولار.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 38 سنتا، أو 0.62 بالمئة، إلى 62.01 دولار للبرميل بعد أن وصلت أثناء الجلسة إلى 62.21 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2015.

وتساعد تخفيضات انتاجية تقودها منظمة أوبك وروسيا في خفض المخزونات العالمية من الخام حتى مع استمرار ارتفاع الانتاج الأميركي الذي صعد الأسبوع الماضي إلى 9.78 مليون برميل يوميا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النفط
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