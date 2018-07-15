الأقل منذ 2015: تراجُع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني

تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 40.3 بالمئة في شهر حزيران، مقارنة بها قبل عام، لتسجل أقل مستوى منذ كانون الثاني 2015، مع تقليص العملاء مشترياتهم قبل إعادة فرض عقوبات.

أظهرت بيانات الجمارك اليوم الأحد، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني، تراجعت بنسبة 40.3 بالمئة في شهر حزيران، مقارنة بها قبل عام، لتسجل أقل مستوى منذ كانون الثاني 2015، مع تقليص العملاء مشترياتهم قبل إعادة فرض عقوبات.

واستوردت كوريا الجنوبية، وهي من العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني، 686 ألفا و849 طنا من الخام الإيراني في حزيران، بما يعادل 167 ألفا و820 برميلا يوميا مقارنة مع 1.15 مليون طن في حزيران 2017. ويقل ذلك 9.5 بالمئة عن شهر أيار.

وانخفضت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني، 33.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 6.13 مليون طن أو 248 ألفا و367 برميلا يوميا وفقا للبيانات.

ويأتي الانخفاض بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها ستنسحب من الاتفاق النووي العالمي وستُعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. ومنذ ذلك الحين تجري سول محادثات للحصول على استثناء من الولايات المتحدة لتفادي أي آثار سلبية لوقف واردات الخام الإيراني.

وقالت مصادر مطلعة إن واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني قد تتوقف تماما للمرة الأولى في ست سنوات في شهر آب.