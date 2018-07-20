ترامب مستعد لفرض رسوم على واردات صينية بقيمة 500 مليار

هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بتصعيد الخلاف التجاري الحالي مع بكين.

وقال ترامب، في مقابلة مع "سي.إن.بي.سي،" إنه مستعد لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 500 مليار دولار.

وفي إشارة إلى الاختلالات التجارية مع الصين، قال ترامب في المقابلة التي جرى تسجيلها يوم الخميس: "نحن بصدد كم هائل (من الرسوم الجمركيّة) (...) أنا جاهز للوصول إلى 500".

وكانتالصين،قد اتّهمتالولايات المتحدة، قبل نحو أسبوعين، بالسعي الى "تدمير" التجارة بين البلدين، وذلك ردا على التهديدات التي وجهتها واشنطن إلى بكين بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية تستورد منها الولايات المتحدة ما قيمته 200 مليار دولار سنويا.

وقال نائب وزير التجارة الصيني لي شينغانغ، خلال منتدى في بكين، إن "زيادة الرسوم الجمركية بصورة متبادلة وعلى نطاق واسع بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي حتما إلى تدمير التجارة الصينية-الأميركية".

وأضاف أن "هذه الممارسات تؤثر سلبا على العولمة الاقتصادية وتضرّ بالنظام الاقتصادي العالمي".

وإذ وصف المسؤول الصيني التراشق الضريبي الدائر حاليا بين بلاده والولايات المتحدة بأنه "وقت فوضوي في التجارة الدولية"، أكد أن "الشركات في كلا البلدين ستتكبّد خسائر. ما من منتصر في حرب تجارية. التعاون هو الخيار الوحيد الصائب بين الصين والولايات المتحدة".