اليابان: رسوم واشنطن على سياراتنا ستدمّر الاقتصاد العالمي

تواصلت المشاكل الاقتصادية بين أميركا وكُبرى الدول الآسيويّة من جهة أخرى، إذ حذر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أمس الجمعة، من أنّ زيادة واشنطن الرسوم الجمركية على واردات السيارات من اليابان، من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية، تمس الاقتصادات الأميركية والعالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده آبي، بالعاصمة اليابانية طوكيو، في ختام دورة انعقاد "الدايت" (البرلمان).

واعتبر رئيس الوزراء، أن خطوة واشنطن "لن تضر فقط بالاقتصاد الأميركي وعمالته، بل ستدمر الاقتصاد العالمي أيضًا".

وأوضح أنّ "واردات السيارات وقطع الغيار من بلدنا، لم تضر قط الأمن القومي للولايات المتحدة، ولن تفعل هذا مستقبلًا". وأضاف أنه سيواصل نقل فكرته تلك إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يُذكر أن ترامب، أمر حكومة بلاده بالتحقيق في ما إذا كان بالإمكان تبرير زيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ومنذ عقود، تستثمر صناعة السيارات اليابانية مليارات الدولارات في مصانع بالولايات المتحدة، وتوفر وظائف لمئات آلاف العمال، وفق وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

وتعقيبا عن ذلك، قال آبي، إن "شركات صناعة السيارات اليابانية، تنتج في الولايات المتحدة ضعفي ما تصدره إليها من اليابان".

وتابع أن بلاده "توفر فرص عمل جيدة، وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي".

وأردف: "وفي حال فرض تدابير تقييدية، فسيتم فقدان مثل هذه العمالة، ولن يكون لها فقط تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي، بل ستسبب أيضًا ضررًا بالغًا على الاقتصاد العالمي".

وفي حزيران الماضي، أرسلت حكومة آبي، تقريرًا إلى وزارة التجارة الأميركية، حذّرت فيه من أي قيود تجارية، وفق الوكالة الأميركية.