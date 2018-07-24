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إيران ستردُّ إذا حاولت أميركا منع صادرات النفط

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 13:20

إيران ستردُّ إذا حاولت أميركا منع صادرات النفط
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: باسل مغربي

سترد إيران، بإجراءات مضادة مماثلة، إذا حاولت الولايات المتحدة منع صادراتها النفطية، وفقًا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن المتحدث باسم الوزارة، بهرام قاسمي، قوله: "إذا أرادت أميركا اتخاذ خطوة جادة في هذا الاتجاه، فستلقى بالقطع رد فعل وإجراءات مضادة مماثلة من إيران".

وتشهد العلاقة بين البلدين توتّرًا شديدا في الفترة الأخيرة، إذ ردّ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم أمس الإثنين، على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تويتر وكتب بالبنط العريض "كن حذرا".

وإثر تهديدات ترامب للقادة الإيرانيين، يوم الأحد، كتب ظريف: "لا شيء يثير الاهتمام! نحن هنا منذ آلاف السنين، وشهدنا سقوط إمبراطوريات، بما فيها إمبراطوريتنا التي استمرت أكثر من بعض البلدان. كن حذرا".

وكان ترامب قد حذر، الأحد، نظيره الإيراني من تداعيات "لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ"، وذلك ردا على تصريحات نارية وجهها حسن روحاني وفي وقت تشدد الولايات المتحدة حملتها ضد إيران.

وفي رسالة مباشرة إلى روحاني كتب ترامب في تغريدة بالأحرف الكبيرة على تويتر "إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا وإلا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

 


#النفط
#إيران
#أميركا
#صادرات

من عرب 48

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