اليابان: ارتفاع بواردات النفط الإيراني بنسبة 10%

أشارت البيانات الشهرية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع بنسبة 10% بواردات اليابان من النفط الإيراني في حزيران/يونيون الماضي، عمّا كانت عليه في العام الماضي.

وتأتي هذه المعطيات بعد أن صرّح رئيس رابطة البترول اليابانية في وقت سابق الشهر الحالي، أن شركات التكرير اليابانية تتوجه نحو التوقف عن تحميل النفط الخام الإيراني بحلول أيلول/سبتمير القادم بسبب العقوبات الأميركية والضغوط التي تمراسها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، على الدول لوقف الاستيراد من إيران.

وطالب ترامب البلدان المستوردة للنفط الإيراني بوقف الواردات اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم حين تعاود فرض عقوبات على طهران بحجة برنامجها النووي.

وذكرت الحكومة الأميركية أن بعض الحلفاء الذين يعتمدون بصفة خاصة على الإمدادات الإيرانية قد يحصلون على "إعفاءات" من العقوبات تمنحهم المزيد من الوقت لوقف الشحنات تدريجيا.

وقالت مصادر في القطاع إن شركات التكرير اليابانية تبحث عن إمدادات بديلة من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وغيرهما.

واستوردت اليابان 172 ألفا و216 برميلا من النفط الإيراني يوميا في العام الماضي، بانخفاض 24.2% عن العام السابق، وشكل النفط الإيراني 5.3% من إجمالي واردات الخام اليابانية.

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