  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

تركيا: عائدات السياحة تصعد بنسبة 31% بالنصف الأول من 2018

تاريخ النشر: 01/08/2018 - 16:43

تركيا: عائدات السياحة تصعد بنسبة 31% بالنصف الأول من 2018
سيّاح في تركيا (الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

سجّلت عائدات السياحة في تركيا، تصاعُدًا بنسبة 31 بالمائة على أساس سنوي، إلى 11.469 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.، وفقًا لما أعلنته وزارة الثقافة والسياحة التركية، أمس الثلاثاء، في بيان.

وبلغَ عدد السيَّاح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 16 مليونا، بزيادة وصلت 30.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وتصدّر السياح الروس، قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال النصف الأول من عام 2018. وبلغ عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا 2.378 مليون سائح، بزيادة وصلت 40.56 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وجاء السياح الألمان في المرتبة الثانية، إذ بلغ عددهم 1.560 مليون سائح، والإيرانيون ثالثا بـ 1.142 مليون، والجورجيون رابعا بواقع 1.049 مليون سائح.

وفي حزيران الماضي، تصدر السياح الروس أيضا قائمة الأجانب الوافدين إلى تركيا، تلاهم السياح الألمان في المرتبة الثانية، والبريطانيون ثالثا.

ولفت بيان وزارة الثقافة والسياحة التركية، إلى أن نسبة السياح البريطانيين الذين زاروا تركيا خلال حزيران الماضي، زادت بنسبة 45.5 بالمائة مقارنة بحزيران2017.

 


#تركيا
#نمو
#اقتصاد
#عائدات السياحة
#السياحة
#سياح
#روس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل سيشهدُ الأردن احتجاجات جديدة؟... رفع أسعار الوقود حتى 4.5%
هل سيشهدُ الأردن احتجاجات جديدة؟... رفع أسعار الوقود حتى 4.5%

2018-07-31

اليابان: ارتفاع بواردات النفط الإيراني بنسبة 10%
اليابان: ارتفاع بواردات النفط الإيراني بنسبة 10%

2018-07-31

الحكومة السعودية تبحث عن خطة بديلة لطرح أرامكو
الحكومة السعودية تبحث عن خطة بديلة لطرح أرامكو

2018-07-30

الأكثر قراءة

السجن الفعلي 5 أشهر على الشاعرة دارين طاطور

السجن الفعلي 5 أشهر على الشاعرة دارين طاطور

2018-07-31

"حدث أمني" في "غلاف غزة": طريق مختصرة نحو قاعدة للاحتلال

2018-07-31
تحذير: الليشمانيا يتحول إلى وبأ في البلاد

تحذير: الليشمانيا يتحول إلى وبأ في البلاد

2018-07-31
بسبب

بسبب "قانون القومية": ضابط درزي يستقيل من الجيش الإسرائيلي

2018-07-31
اللقية: مقتل شاب وإصابة 3 في جريمة إطلاق نار

اللقية: مقتل شاب وإصابة 3 في جريمة إطلاق نار

2018-07-31