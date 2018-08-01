تركيا: عائدات السياحة تصعد بنسبة 31% بالنصف الأول من 2018

سجّلت عائدات السياحة في تركيا، تصاعُدًا بنسبة 31 بالمائة على أساس سنوي، إلى 11.469 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.، وفقًا لما أعلنته وزارة الثقافة والسياحة التركية، أمس الثلاثاء، في بيان.

وبلغَ عدد السيَّاح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 16 مليونا، بزيادة وصلت 30.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وتصدّر السياح الروس، قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال النصف الأول من عام 2018. وبلغ عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا 2.378 مليون سائح، بزيادة وصلت 40.56 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وجاء السياح الألمان في المرتبة الثانية، إذ بلغ عددهم 1.560 مليون سائح، والإيرانيون ثالثا بـ 1.142 مليون، والجورجيون رابعا بواقع 1.049 مليون سائح.

وفي حزيران الماضي، تصدر السياح الروس أيضا قائمة الأجانب الوافدين إلى تركيا، تلاهم السياح الألمان في المرتبة الثانية، والبريطانيون ثالثا.

ولفت بيان وزارة الثقافة والسياحة التركية، إلى أن نسبة السياح البريطانيين الذين زاروا تركيا خلال حزيران الماضي، زادت بنسبة 45.5 بالمائة مقارنة بحزيران2017.