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إيطاليا تتجاهل تخوّف الاتحاد الأوروبي من سياسة الموازنات

تاريخ النشر: 20/10/2018 - 21:49

إيطاليا تتجاهل تخوّف الاتحاد الأوروبي من سياسة الموازنات
ماتيو سالفيني (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ب

تجاهل نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني، تخفيض التصنيف الائتماني لبلاده، وتعهد بالمضي قدما في موازنة الحكومة التي تخرق القواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي، بينما تستعد إيطاليا للرد على مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن أهداف العجز المرتفعة.

وأخفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" في وقت متأخر أمس الجمعة، تصنيف إيطاليا إلى "ب أ أ 3" ، مع مستقبل مستقر، مشيرة إلى أن "الضعف واضح في القوة المالية في إيطاليا" ويذلك ينبع من العجز في الموازنة المعدلة.

وحذرت المفوضية الأوروبية إيطاليا، بالفعل، من أن أهدافها المرتفعة التي تضعها من المتوقع أن تمثل انحرافًا غير مسبوق عن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنات.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي اليوم السبت، إن "الحكومة ستمضي قدما على الرغم من وكالات التصنيف والمفوضين الأوروبيين وبعض سوء الفهم الداخلي".

وتعتزم الحكومة الإيطالية الشعبوية عقد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة، وسط ادعاءات لزعيم حركة "النجوم الخمسة" بأنه تم إجراء تغييرات غير مصرح بها على المسودة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#إيطاليا
#الاتحاد الأوروبي
#موازنة
#عجز

من عرب 48

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