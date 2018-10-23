مع تعرضها لضغوط: أسهم أوروبا تتجه صوب أدنى مستوى في عاميْن

تعرضت الأسواق لضغوط جراء نتائج شركات جاءت مخيبة للآمال، خاصة في قطاع التكنولوجيا، فضلا عن مخاوف سياسية بينها ما يتعلق بالميزانية الإيطالية، ما أدى إلى هبوط الأسهم الأوروبية بشدة في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، وفقًا لما أوردته "رويترز".

واستمرّ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، في الهبوط لليوم الخامس على التوالي، ليغلق منخفضا 1.6 بالمئة عند أدنى مستوى منذ كانون الأول 2016، فيما تراجع المؤشر داكس الألماني 2.2 بالمئة ليُصبح عند أدنى مستوى منذ كانون الأول 2016 أيضًا.

وقاد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض بلغ 3.7 بالمئة بعد نتائج غير مُشجعة من "إي.إم.إس" التي تورد الرقائق لأبل وشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية أتوس.