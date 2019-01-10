السعودية تصدر سندات دولية لاقتراض 7.5 مليار دولار

طرحت وزارة الماليّة السّعوديّة اليوم الخميس، سنداتٍ دوليّة بلغت قيمتها 7.5 مليارات دولار، معلنةً عن نيّتها طرح سنداتٍ دوليّةٍ أخرى بقيمة 120 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 32 مليار دولار، خلال العام الجاري 2019، من أجل المساعدة في تمويل عجز الموازنة.

وقالت الوزارة السّعوديّة في بيان لها إنّها طرحت السّندات مقسّمةً على شريحتين بآجال مختلفة، الأولى بأجل 10 سنوات، وتبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، فيتمّ استحقاقها في 2029، والثانية لأجل 31 عامًا، يتمّ استحقاقها عام 2050 وتبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار.

وذكرت الماليّة أن "الطرح شهد إقبالًا من المستثمرين الدوليين، إذ وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 27.5 مليار دولار"، متوقّعةً أن تتمّ تسوية الطّرح خلال الأسبوع القادم في 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أو في تاريخ مقارب له.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد صرّح سابقًا في نهاية العام الماضي بنيّة بلاده إصدار سندات مالية دولية بقيمة 120 مليار ريال، أي 32 مليار دولار، خلال العام 2019، بغية المساعدة في تمويل عجز الموازنة مرجّحًا أن تدخل بلاده أسواق المال الدولية في النصف الأول من العام.

وتتضمن الموازنة السعودية في 2019، عجزا بقيمة 35 مليار دولار، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ كما تتوقع السعودية ارتفاع الدين العام بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) وتشكل 17.2% من ناتج 2017.

وأصدرت السعودية سندات دولية لأول مرة في 2016، ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.