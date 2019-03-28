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تمديد ياباني لواردات النفط الإيراني رغم العقوبات

تاريخ النشر: 28/03/2019 - 10:12

تمديد ياباني لواردات النفط الإيراني رغم العقوبات
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز

صرّح مسؤول حكومي ياباني يوم الخميس إن اليابان مددت تأمينا مدعوما من الحكومة لتغطية واردات النفط من إيران، بما قد يسمح لشركات التكرير في البلاد باستئناف تحميل شحنات الخام من إيران، وفق ما نقلته "رويترز".

وأضاف المسؤول أن تمديد التأمين وافق عليه البرلمان يوم أمس الأربعاء ويسري اعتبارا من نيسان/ أبريل ولمدة عام واحد.

والتمديد يقدم تغطية تأمينية لواردات يتعذر على شركات الشحن اليابانية الحصول عليها بخلاف ذلك، فإن من المستبعد أن تحمل شركات التكرير شحنات إيرانية اعتبارا من أبريل نيسان ما لم تحصل على إعفاء من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران في العام الماضي.

وتضغط بعض شركات التكرير اليابانية على الحكومة لطلب تمديد للإعفاء من العقوبات الأميركية بعد استثناء أولي لمدة 180 يوما ينتهي أجله في أوائل أيار/ مايو.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#اليابان
#واردات النفط
#تمديد
#عقوبات أميركية

من عرب 48

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