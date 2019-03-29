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هبوط حاد في الروبل الروسي بعد احتمال عقوبات جديدة

تاريخ النشر: 29/03/2019 - 19:23

هبوط حاد في الروبل الروسي بعد احتمال عقوبات جديدة
عرب ٤٨/ رويترز

سجل الروبل الروسي تراجعًا حادًا في أواخر التعاملات اليوم الجمعة، متخليا عن مكاسبه التي سجلها في وقت سابق من الجلسة، بعد تقرير لوسائل إعلام أثار احتمال عقوبات أميركية جديدة من الممكن أن تمس القطاع المصرفي في روسيا.

وفي غضون عشر دقائق، هبط الروبل 1.2 في المئة إلى 65.750 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ الثاني عشر من آذار/ مارس.

أما أمام اليورو فانخفضت العملة الروسية 1.3 في المئة إلى 73.795.

كما وتزامن الهبوط مع تقرير لبلومبرغ بأن الولايات المتحدة أعدت قائمة بعقوبات جديدة ضد روسيا، وذلك بسبب تسميم ضابط المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بلدة سالسبري في جنوب إنجلترا في 2018.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الروبل الروسي
#بلومبرغ
#عقوبات أميركية

من عرب 48

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