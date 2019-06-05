البنك الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي بسبب الأزمات التجارية

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء، أنخ خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي وسط تزايد حدة النزاعات التجارية، والضغوط المالية ومظاهر التباطؤ الحاد بشكل غير متوقع في الدول الأكثر ثراء.

ويتوقع البنك الدولي، وهو وكالة لمكافحة الفقر، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة هذا العام.

وسيكون ذلك أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام 2016، وهو أقل من نمو 2.9 بالمئة الذي توقعته الوكالة في كانون الثاني/ يناير.

خفض البنك الدولي التصنيف الائتماني لكل منطقة رئيسية، رغم أنه أبقى توقعاته لعام 2019 للنمو في الولايات المتحدة عند 2.5 بالمئة.

في البلدان الـ19 التي تستخدم عملة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.2 بالمئة، منخفضا من 1.8 بالمئة العام الماضي و 1.6 بالمئة الذي توقعه البنك الدولي في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتباطأت التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية لإدارة ترامب مع الصين، ومن المتوقع أن تتوسع بنسبة 2.6 بالمئة فقط هذا العام.



