  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

"أمازون" تقاضي البنتاغون لاختياره "مايكروسوفت" لعقد بمليارات الدولارات

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 17:50

"أمازون" تقاضي البنتاغون لاختياره "مايكروسوفت" لعقد بمليارات الدولارات
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

أكّدت شركة "أمازون" الأميركيّة اليوم، السّبت، أنّها قدّمت شكوى قانونيّة رسميّة إلى محكمة المطالبات الفدرالية الأميركية ضدّ وزارة الدّفاع "بنتاغون"، بعد منحها عقدًا تبلغ قيمته 10 مليارات دولار لمجموعة "مايكروسوفت" واختيارها رغم كون "أمازون" ذات الاحتمالات الأعلى لاختيارها.

ووفق ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس"، فإنّ "أمازون" تستعدّ من خلال الشّكوى للطّعن في قرار البنتاغون، ولم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن تلك الشكوى، إلا أن "أمازون" قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إن هناك "تحيزًا واضحًا" من جانب الحكومة.

ومنحت وزارة الدفاع الأميركية العقد لشركة مايكروسوفت في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ رغم أنّ شركة "أمازون" كانت تعتبر الأوفر حظًا للفوز بالعقد، لكن الانتقادات المتكررة من جانب الرئيس دونالد ترامب لرئيس الشركة جيف بيزوس ألقى بظلال من الشك على العملية، حسب المصدر نفسه.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قوله إن "عملية الشراء تمت، إلى حد ما، دون تأثير خارجي".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعربت "أمازون" عن دهشتها لخسارتها العقد المتعلق بتكنولوجيا تخزين البيانات السحابي، معتبرةً في بيان أنها "الرائدة بشكل واضح في الحوسبة السحابية .. ونحن مندهشون لتلك النتيجة".

وبموجب العقد ستقدم "مايكروسوفت" لوزارة الدّفاع "متطلبات مهمة وعاجلة لمشروع البنية التحتية الدفاعية والذي يعرف باسم جيدي"، حسب البنتاغون. وتستمر مدة العقد عشر سنوات.


#أمازون
#مايكروسوفت
#بنتاغون
#وزارة الدفاع اللأميركية

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع الدولار وهبوط الذهب بعد بيانات أميركيّة
ارتفاع الدولار وهبوط الذهب بعد بيانات أميركيّة

2019-11-23

بكين تسعى لاتفاق مع واشنطن لكنها مستعدة لأي حرب تجارية
بكين تسعى لاتفاق مع واشنطن لكنها مستعدة لأي حرب تجارية

2019-11-22

الاتفاق التجاري الأميركي الصيني حول "المرحلة 1" ما زال بعيدا
الاتفاق التجاري الأميركي الصيني حول "المرحلة 1" ما زال بعيدا

2019-11-21

الأكثر قراءة

نتنياهو يتفجّر عاطفة... حشد أم استجداء؟

نتنياهو يتفجّر عاطفة... حشد أم استجداء؟

2019-11-22
تقديرات: مندلبليت سيعلن أن نتنياهو ليس مؤهلا لتشكيل حكومة

تقديرات: مندلبليت سيعلن أن نتنياهو ليس مؤهلا لتشكيل حكومة

2019-11-22
غالبية الإسرائيليين تعارض استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة

غالبية الإسرائيليين تعارض استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة

2019-11-22
حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

2019-11-22
ألم تعرفوا مسبقا

ألم تعرفوا مسبقا "أنهم يخجلون من ذكر اسمنا"؟

2019-11-22