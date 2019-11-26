انخفاض العملة الأميركية وارتفاع الصينية إثر الاتفاق التجاري

تخلى الدولار الأمريكي عن المكاسب التي حققها في وقت سابق مع تبدد جزء من التفاؤل إزاء التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العملة الأميركية، منذ الأسبوعان الماضيان، مقابل عملة ين الصينية، والتي تعتبر ملاذًا آمنًا في التعاملات الآسيوية.

وناقش نائب رئيس وزراء الصين، ليو خه، والممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، اليوم الثلاثاء، القضايا المتعلقة بـ"المرحلة واحد" من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وأكدوا على استمرارية الاتصالات فيما بينهم بشأن القضايا التي تبقت. وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أمس، أن البلدين اقتربا جدًا من إبرام اتفاق "المرحلة واحد".

وفي أحدث التعاملات، استقر الدولار عند 108.96 ين، بعد أن ارتفع إلى 109.205 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.1016 دولار بالقرب من أقل مستوى في 11 يومًا عند 1.1004 دولار الذي سجله يوم الاثنين.

وارتفع اليوان الصيني، وهو العملة الأكثر تأثرًا بمحادثات التجارية الأمريكية الصينية، لأعلى مستوى في أسبوع عند 7.0181 مقابل الدولار، والذي سجل مؤخرًا ارتفاعًا يقدر بـ7.0335 .