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الحكومة الأردنية: جهة محايدة ستدقق فواتير الكهرباء

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 12:43

الحكومة الأردنية: جهة محايدة ستدقق فواتير الكهرباء
(pixabay)
عرب ٤٨

طالب نواب في البرلمان الأردني، اليوم الإثنين، الحكومة بالتحقيق في أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء، والتي تفاجأ بها المواطنون لدى استلامهم فواتير التعرفة الكهربائية عن الشهر الماضي، وتقدم المئات منهم بشكاوى اعتراضا على ذلك.

ووجه عدد من الأعضاء في مجلس النواب الأردني مذكرات إلى الحكومة لتحديد فيما إذا كانت شركة الكهرباء الأردنية رفعت أسعار الكهرباء أم لا، وللتحقق من شكاوى المواطنين التي تزايدت بعد ارتفاع قيمة الفاتورة، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بنسبة 200%.

وأكد النائب خليل عطية في مذكرة رفعها لرئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، على أهمية كشف جميع المعطيات والدوافع التي ارتفعت بناء عليها فواتير الكهرباء، كما طالب بضرورة التحقق من وجود جهة محايدة تقوم بقراءات عدادات الكهرباء مقابل أجور معينة، وكذلك صحة تحميل الفاقد من التيار الكهربائي على المشتركين.

ووجه النائب أحمد الرقب مذكرة مماثلة إلى الحكومة في الوقت الذي تتواصل فيه دعوات رفض تسديد قيمة فواتير الكهرباء، وذلك في إطار الاحتجاج على ارتفاع قيمتها وسط تهديدات من قبل شركة الكهرباء الأردنية بفصل التيار الكهربائي عن كل من يتخلف عن تسديد الفواتير.

وتنوي الحكومة الأردنية تكليف جهة محايدة لتدقيق فواتير الكهرباء التي تثير زوبعة احتجاجات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الأردن
#عمر الرزاز
#الكهرباء
#إحتجاج
#عمان

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