  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

لبنان يستعين بالنقد الدولي لرسم خطة فنيّة للخلاص من الأزمة

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 13:33

لبنان يستعين بالنقد الدولي لرسم خطة فنيّة للخلاص من الأزمة
دياب وعون (الأناضول)
عرب ٤٨ / رويترز

سيقدم لبنان طلبًا إلى صندوق النقد الدولي، لمساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام، وفقًا لما أفاد اليوم الأربعاء، مصدر حكومي في لبنان.

وقال المصدر إن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد الدولي قريبا. وأضاف أنه "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبًا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".

وقال المصدر، إن "لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد"، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من آذار/ مارس.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#لبنان
#صندوق النقد الدولي
#خطة
#فنية
#حكومة
#دياب

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استقرار الدولار وسط آمال بتباطؤ انتشار فيروس كورونا
استقرار الدولار وسط آمال بتباطؤ انتشار فيروس كورونا

2020-02-12

البنك الأفريقي للتنمية: القوى العالميّة المُلوِثة للبيئة "يجب أن تدفع"
البنك الأفريقي للتنمية: القوى العالميّة المُلوِثة للبيئة "يجب أن تدفع"

2020-02-11

الصفقات الأوروبية تلتهمُ شركة "سوناطراك" للمحروقات الجزائرية
الصفقات الأوروبية تلتهمُ شركة "سوناطراك" للمحروقات الجزائرية

2020-02-11

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرص لأمطار

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرص لأمطار

2020-02-11
عباس أمام مجلس الأمن: لن نقبل بـ

عباس أمام مجلس الأمن: لن نقبل بـ"صفقة القرن"

2020-02-11
محاكمة مشايخ من الجولان بسبب معارضتهم

محاكمة مشايخ من الجولان بسبب معارضتهم "عنفات الرياح"

2020-02-11
الجش: إعطاب إطارات مركبات وشعارات عنصرية على جدار المسجد

الجش: إعطاب إطارات مركبات وشعارات عنصرية على جدار المسجد

2020-02-11
خلل في منصة الغاز

خلل في منصة الغاز "ليفياتان": انفجارات قوية وشعلة تضيء السماء

2020-02-11