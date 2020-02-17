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اليورو ينخفض لأدنى مستوى منذ 3 أعوام

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 12:38

اليورو ينخفض لأدنى مستوى منذ 3 أعوام
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز

انخفض اليورو إلى أقل مستوى له في ثلاثة أعوام، اليوم الإثنين، متضررا من ازدياد مخاوف المستثمرين من ضخ أموالهم في أوروبا، نظرا لضعف معدلات النمو فيها، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد التي لا تزال تبعاتها الاقتصادية غير واضحة على المدى الطويل.

وساهمت جخود الصين في احتواء الفيروس والحد من أضراره الاقتصادية بتهدئة الأسواق ليسجل اليوان والدولار الأسترالي مكاسب.

وينتظر المتعاملون مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا الذي يصدر يوم غد الثلاثاء والقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات هذا الأسبوع لاستخلاص مزيد من الدلائل بشأن حالة اقتصاد منطقة اليورو.

وارتفع اليورو إلى 1.0845 دولار في التعاملات المبكرة لكنه لامس في وقت سابق 1.0817 دولار وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2017.

ولم يتأثر الين بضعف بيانات النمو الاقتصادي ليجري تداوله بانخفاض 0.1 بالمئة إلى 109.84 ين للدولار.

وسجل مؤشر الدولار 99.131 مقتربا من أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الجمعة عند 99.241.

وصعد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6724 دولار أميركي. وارتفعت عملة الصين 0.1 بالمئة في المعاملات الخارجية إلى 6.9835 يوان مقابل الدولار.

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#الصين
#كورونا
#اليورو
#فيروس
#دولار

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