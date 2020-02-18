  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

مؤسسة خدمات مصرفية عالمية عازمة على إلغاء 35 ألف وظيفة

تاريخ النشر: 18/02/2020 - 18:28

مؤسسة خدمات مصرفية عالمية عازمة على إلغاء 35 ألف وظيفة
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت وكالة أنباء بلومبيرغ الدولية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC)، عازمة على إلغاء 35 ألف وظيفة أو 15% من حقيبة وظائفها الحالية حول العالم، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وقال مدير عام المجموعة بالوكالة، نويل كوين، إن عدد الوظائف التي يريد البنك الإبقاء عليها حول العالم بعد 3 سنوات 200 ألف وظيفة مقارنة مع 235 ألفًا في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك، وسط ضغوطات تواجهها الكيانات المصرفية حول العالم، والتي تتجه تدريجيا نحو التكتل، لأسباب مرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، وأخرى لها علاقة بتطور أدوات التكنولوجية المصرفية.

وهبط صافي أرباح المجموعة في 2019 بنسبة 53% إلى 6 مليارات دولار، ليكون سببًا رئيسا في خفض النفقات الجارية عبر تسريح آلاف الوظائف.

ويستهدف البنك الذي يتخذ من لندن مقرًا له، تخفيضات في التكاليف تبلغ 4.5 مليارات دولار في الوحدات ذات الأداء الضعيف في الولايات المتحدة وأوروبا.

في غضون ذلك، ستسرع المجموعة من استثماراتها في آسيا، حيث يجني البنك الجزء الأكبر من أرباحه، لكنه يواجه مخاطر من احتجاجات هونج كونج، وتفشي فيروس كورونا في الصين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#وظائف
#إلغاء
#منظمة المصارف

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الوضع المالي للبنان يشير لاحتمال إعادة هيكلة الديون" 
"الوضع المالي للبنان يشير لاحتمال إعادة هيكلة الديون" 

2020-02-18

أسعار النفط تنخفض مجددا بسبب فيروس كورونا
أسعار النفط تنخفض مجددا بسبب فيروس كورونا

2020-02-18

المصرف المركزي الصيني يخفّض سعر الفائدة لدعم الإقتصاد
المصرف المركزي الصيني يخفّض سعر الفائدة لدعم الإقتصاد

2020-02-17

الأكثر قراءة

الشرطة تقتحم روضة أطفال في الطيبة وتفتش حقائبهم

الشرطة تقتحم روضة أطفال في الطيبة وتفتش حقائبهم

2020-02-17
تطبيق

تطبيق "عرب 48": أول من يعرف آخر الأخبار

2020-02-17
رام الله: إلقاء زجاجة حارقة صوب المطعم الذي استضاف لقاء مع إسرائيليين

رام الله: إلقاء زجاجة حارقة صوب المطعم الذي استضاف لقاء مع إسرائيليين

2020-02-17
إطلاق سراح يوسف مجدوب بعد اعتقاله في إسطنبول

إطلاق سراح يوسف مجدوب بعد اعتقاله في إسطنبول

2020-02-17
شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله

شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله

2020-02-17