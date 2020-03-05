أسعار النفط ترتفع وخلاف بين أعضاء أوبك+ يكبحها

ارتفعت عقود النفط الآجلة قليلا في تعاملات اليوم الخميس، لكن بوادر الخلافات بين تحالف (أوبك+) الذي تقوده السعودية وروسيا، بشأن تمديد الاتفاق أو تعميق خفض الإنتاج، يكبح صعود الأسعار.

وعقدت اللجنة الوزاریة، أمس الأربعاء، لمتابعة تخفيضات الإنتاج للأعضاء في التحالف بالعاصمة النمساوية فيينا، اجتماعا بشأن دراسة مستقبل اتفاق خفض الإنتاج، ظهرت خلاله خلافات بين الأعضاء وروسيا حول التوصل لقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

ونفذ التحالف المؤلف من كبار منتجي "أوبك" ومستقلين بقيادة روسيا اتفاق لخفض إنتاج النفط، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، منتهيًا في آذار / مارس الجاري.

وبحلول الساعة الثامنة صباحا تقريبا بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أيار/ مايو، بنسبة 0.65 في المئة أو 33 سنتا إلى 51.45 دولارا للبرميل.

بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان/ أبريل بنسبة 0.51 في المئة أو 24 سنتا إلى 47.03 دولارا للبرميل.

وتضررت أسعار النفط الخام من التبعات الاقتصادية والتجارية التي تسبب بها فيروس "كورونا" حول العالم، منذ الثلث الأخير من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وينعقد يومي الخميس والجمعة، المؤتمر الوزاري الاستثنائي الـ178 لمنظمة "أوبك" والاجتماع الوزاري الثامن لتحالف (أوبك+) بالعاصمة النمساوية فيينا لبحث تداعيات "كورونا".