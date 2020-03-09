واشنطن: إجراءات اقتصادية طارئة لمساعدة المتضرّرين من كورونا

أفادت وسائل إعلام أميركية عديدة، اليوم الإثنين، أنّ الرئيس دونالد ترامب يعتزم اتّخاذ إجراءات طارئة لمساعدة الأميركيين المتضرّرين من تفشّي كورونا المستجدّ، الوباء الذي ألحق أضرارًا فادحة بالاقتصاد العالمي.

وأوضحت وسائل الإعلام أنّ هذه الإجراءات سيعلنها ترامب لدى عودته من فلوريدا حيث أمضى عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإنّ هذه التدابير تتضمّن تمديد فترات الإجازات المرضية الممنوحة للموظفين وتقديم مساعدات للشركات الصغيرة وتمديد أجل تسديد الضرائب المترتّبة على الشركات العاملة في القطاع السياحي والتي طاولتها أضرار كبيرة من جرّاء الفيروس.

من جهتها، قالت شبكة "سي أن بي سي" إن الفريق الاقتصادي للرئيس سيقدّم له "مروحة واسعة من الخيارات".

ولم يعلّق البيت الأبيض على هذه المعلومات التي تتزامن مع تدهور أسواق المال العالمية في سيناريو يذكّر بالأزمة المالية العالمية في نهاية 2008.

وخلال عطلة الأسبوع المنصرم دافع ترامب عن التدابير التي اتّخذتها إدارته في التصدّي لكورونا بعدما وجّهت إليها انتقادات شديدة لكيفية تعاملها مع الوباء الذي يواصل تفشّيه في الولايات المتحدة والعالم أجمع.