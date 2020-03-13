الأسهم العالمية تهوي بشكل غير مسبوق بسبب كورونا

هوت الأسهم الأميركية يوم الخميس، منهية أطول موجة رهان على صعود الأسعار تشهدها أسواق الولايات المتحدة عقب فرض قيود جديدة على السفر لاحتواء تفشي فيروس كورونا مما أثار هلع المستثمرين وهز الأسواق العالمية، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 2352.33 نقطة بما يعادل 9.99 بالمئة إلى 21200.89 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 260.75 نقطة أو 9.51 بالمئة ليسجل 2480.63 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 750.25 نقطة أو 9.43 بالمئة إلى 7201.80 نقطة.

الأسهم الأوروبية تهوي

وهوت الأسهم الأوروبية 11.5 بالمئة يوم الخميس، في أسوأ خسارة يومية لها على الإطلاق، وسط استقبال بارد لخطوات الحكومات والبنوك المركزية للتصدي للعواقب الاقتصادية المحتملة لفيروس كورونا سريع الانتشار.

وتلقت أسهم شركات الطيران بعض أشد الضربات على مدار يوم الخميس بعد أن قيدت الولايات المتحدة حركة السفر القادمة إليها من أوروبا، في حين تأثرت أسهم البنوك بالمؤشرات المتزايدة على مصاعب للشركات.

وعاودت أسهم البنوك التراجع إلى مستويات قياسية منخفضة، إذ لم يساعدها عزوف البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة.

وعصف فيروس كورونا، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة، بالأصول عالية المخاطر في أنحاء العالم ماحيا أكثر من 15 تريليون دولار من قيمتها خلال أقل من شهر.

والمؤشر ستوكس 600 القياسي في تراجع منذ بدء تفشي الفيروس، متكبدا أكبر خسائره اليومية ومتوغلا أكثر في نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار. وأوقد انهيار مفاجئ في أسعار النفط مطلع الأسبوع شرارة عمليات بيع كثيفة أيضا.

فقد المؤشر حتى الآن ما يقرب من ثلث قيمته منذ منتصف فبراير شباط. وقال مدير إستراتيجية الاستثمار في يونيون أنفستمنت، فيليب بروجر: "في الوقت الحالي، يتعين علينا أن نفكر وأن نقر بأننا سنظل في بيئة السوق المضطربة هذه (...) نعتقد أن التركيز ينبغي أن ينصب حقا على توفير السيولة بالنظام المالي، وعلى الملاءة المالية".

وأغلقت الأسهم في إيطاليا، البلد الأوروبي الأشد تأثرا بالفيروس، منخفضة نحو 17 بالمئة، في أسوأ جلساتها على الإطلاق. وأعلنت الحكومة الإيطالية إغلاقا على مستوى البلد ككل.

وكان لأسهم البنوك أكبر أثر سلبي على المؤشر الإيطالي. وهبط المؤشر الإسباني، الغني بأسهم البنوك، 14 بالمئة.

وكانت أسهم شركات السيارات والتأمين هي الأسوأ أداء في المنطقة يوم الخميس، وفقدت أكثر من 15 بالمئة.

وأغلق مؤشر قطاع السفر والترفيه منخفضا 13.2 بالمئة مع تهاوي أسهم "إير فرانس" وكيه.إل.أم ولوفتهانزا وآي.إيه.جي مالكة الخطوط البريطانية في أعقاب قيود السفر.

وتراجع سهم لوفتهانزا 14 بالمئة عند الإغلاق، مسجلا أدنى مستوياته في نحو ثماني سنوات بعد أن أجبرها الوباء على وقف بيع العمليات العالمية لشركة التموين التابعة لها إل.إس.جي.

وسجلت بورصتا باريس وميلانو أسوأ تراجع في تاريخهما بخسارة الأولى 12,28%، والثانية 16,92%. فيما انهار مؤشر داكس 30 في فرانكفورت بنسبة 10,3% إلى 9360,58 نقطة. وكذلك تراجعت البورصات في لندن ومدريد أكثر من 10%، وفق ما أورد موقع "فرانس 24".