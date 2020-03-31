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ارتفاع الدولار والين مستقر وسط معاملات حذرة

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 11:36

ارتفاع الدولار والين مستقر وسط معاملات حذرة
(توضيحية) pixabay
عرب ٤٨ /رويترز

ارتفع الدولار مقابل الين، اليوم الثلاثاء، إذ تدافع المستثمرون والشركات اليابانية لتغطية نقص في العملة الأميركية قبل نهاية السنة المالية للبلاد.

وصعد الدولار 0.45 بالمئة إلى 108.31 ين، يوم الثلاثاء، وفي السوق الداخلية، استقر اليوان دون تغير يذكر عند 7.0888 مقابل الدولار.

وتراجع اليورو 0.22 بالمئة إلى 1.1017 دولار. ويتأهب المتعاملون لبيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاعا في معدل البطالة بألمانيا مع معاناة الاقتصاد العالمي جراء جائحة فيروس كورونا.

وارتفع الدولار إلى 0.9603 بعد أن صعد 0.8 بالمئة، مقابل الفرنك السويسري، أمس يوم الاثنين.

وتراجع الاسترليني 0.68 بالمئة إلى 1.2334 دولار، ومقابل اليورو، انخفضت العملة البريطانية 0.5 بالمئة إلى 89.30 بنس.

ويظل الاسترليني يتعرض لضغوط بعد أن خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي البريطاني يوم الجمعة، قائلة إن مستويات الدين ستقفز مع تكثيف بريطانيا للإنفاق لتعويض شبه توقف للاقتصاد.

وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن مددت حكومة البلاد حالة الطوارئ لمدة سبعة أيام أخرى لإبطاء انتشار فيروس كورونا، لكن العملة سرعان ما استعادت هدوئها لتستقر في التداولات عند 0.6019 دولار أميركي.


#ارتفاع الدولار
#استقرار الين

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