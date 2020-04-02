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ترامب يتوقع توصل السعودية وروسيا لاتفاق والنفط يرتفع 10%

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 11:41

ترامب يتوقع توصل السعودية وروسيا لاتفاق والنفط يرتفع 10%
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل ملحوظ صباح اليوم، الخميس، محقّقةً زيادةً بنحو 10 في المئة، مدفوعةً بتصريحات الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، بتوقّعه أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق قريبا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما، داعيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل للوضع "الصعب" في أسواق النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11.36 في المئة، أو 2.81 دولار، إلى 27.55 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة في المئة، أي ما يعادل 2.03 دولار، إلى 22.34 دولار.

وقال ترامب إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع القيادات في كل من روسيا والسعودية، وإنه يعتقد أن البلدين سيبرمان اتفاقا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما في غضون "أيام قليلة"، مما سيؤدي لخفض الإنتاج وعودة الأسعار للصعود.

كما قال إنه دعا المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط إلى البيت الأبيض لبحث سبل مساعدة القطاع الذي "دُمر" بسبب انهيار الطلب على الطاقة أثناء جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين الرياض وموسكو.

وقال بوتين خلال اجتماع للحكومة يوم الأربعاء إن على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع في أسواق النفط العالمية، والذي قال إنه "صعب".

فيما نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر خليجي كبير مطلع يوم الخميس إن السعودية تدعم التعاون بين منتجي النفط لتحقيق استقرار السوق لكن معارضة روسيا لاقتراح الشهر الماضي بزيادة تخفيضات الإنتاج تسببت في الاضطرابات التي تعاني منها السوق.

وحذر بعض المحللين من أن الطريق لا يزال طويلا قبل الاتفاق على أي خفض في الإنتاج. وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكي 13.8 مليون برميل في أكبر زيادة أسبوعية منذ 2016، ويتوقع المحللون استمرار زيادة هذه المخزونات، مع قيام مصافي التكرير بكبح الإنتاج واستمرار انخفاض الطلب على البنزين.


#أٍعار النفط
#روسيا
#السعودية
#الولايات المتحدة
#حرب الأسعار

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