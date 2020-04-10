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إسبانيا تخطط لاستئناف نشاطها الاقتصادي

تاريخ النشر: 10/04/2020 - 19:38

إسبانيا تخطط لاستئناف نشاطها الاقتصادي
عطلة الفصح في مدريد (أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أنه سيتم توزيع كمامات يوم الاثنين، خاصة في محطات المترو وقطارات الضواحي، مع إمكانية عودة الشركات إلى النشاط بعد أسبوعين من التوقف.

ويأتي هذا الإعلان عقب تسجيل 605 وفيات اليوم، الجمعة، بوباء كوفيد-19 في 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة تسجل في البلاد منذ 24 آذار/ مارس.

وتراجعت الحصيلة اليومية للوفيات لليوم الثاني على التوالي في البلاد بعد يومين سجلت خلالهما زيادات.

وتوفي 15 ألفا و843 شخصاً جراء المرض في إسبانيا التي تعد بين الدول الأكثر تضررا من الوباء.

وقال وزير الصحة، سلفادور إيلا، إن الحكومة "ستوزع" كمامات "في أماكن على غرار محطات المترو وقطارات الضواحي حيث ينصح باستعمالها" عندما يتم "استئناف العمل يوم الاثنين أو الثلاثاء" باختلاف المناطق بعد عطلة عيد الفصح.

وفي بلد يخضع لاجراءات عزل من بين الأكثر صرامة في العالم منذ 14 آذار/مارس، تمسّك رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أكثر في تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اذ أوقف لأسبوعين جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية.

ويفترض أن ينتهي "السبات" الاقتصادي، وفق تسمية سانشيز، عقب عطلة عيد الفصح.

وبدا إيلا مطمئنا في مواجهة مخاوف ظهور موجة عدوى ثانية في حال تم استئناف النشاط.

وقال في هذا الصدد "نعتقد أن التدابير التي تبنيناها لضمان السلامة" الصحية و"تدابير (الحجر) التي لا تزال مشددة تسمح بتجنب الانتكاس".

لكن، شددت الحكومة أنه حتى وإن رغب الإسبان في الخروج للعمل، تبقى الأولوية للعمل من المنزل في حال كان ذلك ممكنا.

وتباطأ عدد الإصابات المؤكدة أيضا في 24 ساعة (أكثر من 4500) فيما ازداد عدد الفحوصات. وبات العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 157 الفا.

وبلغ عدد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء 55 ألفا و668.

ومددت إجراءات العزل حتى 25 نيسان/ أبريل، كما حذّر رئيس الحكومة من احتمال تمديدها أكثر رغم إمكانية إدخال بعض المرونة عليها.

واعتبر وزير الصحة أن البلاد تعيش في "مرحلة حجر، لسنا في مرحلة تهاون. ... رغم أننا بدأنا نفكر في تلك المرحلة".

وأضاف أنه صار بمقدور الأطفال المعزولين منذ نحو شهر، الخروج من المنزل لبعض الوقت وستتاح لهم العودة إلى المدارس في حال تم استئناف نشاطها قبل نهاية العام الدراسي.


#إسبانيا
#فيروس كورونا
#عزل
#حجر صحي
#الاقتصاد

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