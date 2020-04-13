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كورونا يرفع أسهم شركة "أمازون" إثر ازدياد التجارة الإلكترونية

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 21:12

كورونا يرفع أسهم شركة "أمازون" إثر ازدياد التجارة الإلكترونية
(أرشيفية- أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت شركة التجارة الإلكترونيّة العملاقة "أمازون" الأميركيّة، اليوم الإثنين، عن طلبها لتوظيف 75 ألف شخص، إثر ازدياد الطلب على الشراء إلكترونيًا، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الشركة في بيان لها، أنها "خصصت الشهر الماضي 350 مليون دولار للرفع من أجور موظفيها حول العالم في ظل انتشار فيروس كورونا، وقررت توظيف 100 ألف شخص".

وأضاف البيان، أن "الأشخاص الذين جرى توظيفهم الشهر الماضي بدأوا في مزاولة عملهم بكافة أرجاء الولايات المتحدة الأميركية".

وأردف أننا "نرى أن الطلب يواصل الارتفاع، ومن أجل المساعدة في خدمة زبائننا خلال هذه الفترة الاستثنائية، سنوظف 75 ألف شخص قريبا".

وأوضح أن الشركة ستواصل الرفع من أجور موظفيها، حيث من المتوقع أن تتجاوز الميزانية المخصصة لذلك 500 مليون دولار". ولم يشر البيان إلى البلد الذي ستتم عملية التوظيف فيه.

ويقع المقر الرئيس لشركة "أمازون"، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، في منطقة سياتل بولاية واشنطن الأميركية، ولها فروع مواقع في عدد من البلدان، مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا والصين.


#كورونا
#فيروس كورونا
#أمازون
#توظيف
#انتعاش

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من عرب 48

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