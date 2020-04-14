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أسعار الذهب في أعلى مستوياتها منذ عام 2013

تاريخ النشر: 14/04/2020 - 13:24

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها منذ عام 2013
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨/ الأناضول

ارتفعت أسعار الذهب الفورية في تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 1722 دولارًا للأونصة، مدفوعةً بزيادة المخاطر العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا، ومستقرةً عند أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات.

وحافظ الذهب في ظل التخوف الاقتصادي العالمي من الآثار السلبية لوباء كورونا المستجد، على مكانته كملاذ آمن إلى جانب الدولار الأميركي، وسط انسحاب المستثمرين التدريجي من الصناديق عالية المخاطر كالأسهم والسندات.

وارتفعت العقود الفورية للذهب في حلول الساعة 09:56 بتوقيت غرينيتش إلى 1722.3 دولارًا للأونصة، بزيادة 8 دولارات مقارنة مع جلسة إغلاق أمس الإثنين، ليصل الذهب إلى أعلى سعر له منذ مطلع عام 2013.

وتجد الإشارة إلى أن تقارير من مصادر معتبرة حول العالم، مثل جامعة هارفرد الأميركية، تشير إلى أن وباء كورونا المستجد لم يصل بعد إلى ذروته حول العالم، الأمر الذي قد يجعل مستقبل الاقتصاد العالمي أكثر قتامة.

وبلغ عدد المصابين بالوباء حتى صباح اليوم الثلاثاء أكثر من مليون و925 ألفًا، وتوفي منهم أكثر من 119 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 452 ألفًا، بحسب ما ورد في موقع (Worldometer).


#أسعار الذهب
#الاقتصاد العالمي
#أميركا
#الدولار
#كورونا

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من عرب 48

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