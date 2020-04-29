أكبر تراجع في إجمالي الناتج المحلي الأميركي منذ 12 عاما

تراجع الناتج المحلي الأميركي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 4,8 بالمئة، لينتهي بذلك عقد التوسع الاقتصادي الأميركي، إثر تفشي فيروس كورونا، حسب ما أظهرت البيانات الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة التجارة أن هذا هو أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ 12 عاما، حيث أجبر الوباء الشركات على الإغلاق ووقف المشتريات والاستثمار.

لكن التقرير في الربع الممتد من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس الماضي، أشار إلى أنه لا يمكنه تحديد الآثار الاقتصادية الكاملة للفيروس.

ولم تدخل عمليات إغلاق قطاعات اقتصادية وأوامر البقاء في المنزل حيز النفاذ إلا في الأسابيع الأخيرة من شهر آذار/مارس.

وتعكس البيانات تباينا حادا عن الربع الأخير من العام 2019، عندما نما الاقتصاد بنسبة 2,1 بالمئة، حين أعرب المحللون عن قلقهم حيال السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب، وإذا ما كانت ستستمر في التأثير سلبًا على النمو في العام 2020 .

وأدى وباء "كوفيد 19" إلى وفاة أكثر من 50 ألف شخص في الولايات المتحدة، في حين فقد حوالي 26 مليون شخص وظائفهم منذ منتصف آذار/ مارس مع تعطل الاقتصاد.

وقالت وزارة التجارة إنه مع إغلاق المتاجر والمكاتب والمطاعم، انخفض الاستهلاك الشخصي بنسبة 7,6 بالمئة في الربع الأول، مع انهيار الإنفاق في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والسيارات وقطع الغيار.

وقال التقرير إن الصادرات تراجعت مع تراجع السفر، فيما انخفضت الواردات أيضا. ويتوقع المحللون أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي برقم مزدوج في الربع الثاني للعام الجاري، حين تظهر البيانات التأثيرات الكاملة للإغلاق المرتبط بالجائحة.

وقال المحلل المالي إيان شبردسون من بانثيون ماكرونيومكس: "بذلك انتهى التوسع الذي بدأ في الربع الثالث من العام 2009؛ قُتِل بواسطة كوفيد 19"؛ وتابع "لكن هذه البيانات تلحظ فقط التراجع قبل إعصار الربع الثاني، لذا لن تغير رأي أي أحد في مسار الاقتصاد في المستقبل".