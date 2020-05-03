  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

الملياردير الأميركي بافت ينهي استثماراته بقطاع الطيران في أميركا

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 09:08

الملياردير الأميركي بافت ينهي استثماراته بقطاع الطيران في أميركا
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

أعلن الملياردير الأميركي وارن بافيت، رئيس مؤسسة "بيركشاير هاثاواي"، أمس السبت، بيع حصص شركته في أكبر أربع شركات طيران أميركية، مدفوعا بالخسائر الفادحة التي تكبدها قطاع الطيران المحلي والعالمي بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل حظر السفر.

وجاء إعلان بافيت، في الاجتماع السنوي للمؤسسة، وذلك بعدما كانت "بيركشاير هاثاواي" تملك حتى نهاية 2019 حصصا كبيرة في شركات الطيران، بما في ذلك حصة 11 بالمئة في "دلتا إيرلاينز" و10 بالمئة في "أمريكان إيرلاينز" وحوالي 10 بالمئة في "ساوث ويست إيرلاينز" و9 بالمئة في "يونايتد إيرلاينز"، وذلك حسبما جاء في تقريرها السنوي وتقارير الإفصاح الخاصة بها.

وتضررت أسهم شركات الطيران بشدة بسبب انهيار الطلب على السفر في الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.

وألغت شركات الطيران الأميركية مئات آلاف الرحلات بعدما انخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنحو 95 بالمئة ولا يوجد جدول زمني واضح لعودة الرحلات إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وقال بافيت إن توقعات صناعة الطيران تغيرت بشكل كبير في غضون بضعة أشهر فقط.

وأضاف: "اتخذنا هذا القرار فيما يتعلق بشركات الطيران. سحبنا الأموال بشكل أساسي حتى مع تكبد خسارة كبيرة... لن نمول شركة نعتقد أنها ستلتهم الأموال في المستقبل".

وقال بافيت إن مؤسسته استثمرت حوالي 7 مليارات دولار أو 8 مليارات دولار في حصص شركات الطيران الأربع.

وتابع قائلا: "لم نحصل على أي شيء مثل 7 أو 8 مليارات دولار وكان ذلك خطأي... أنا من اتخذ القرار".


#بافيت
#فيروس كورونا
#الطيران الأميركي
#شركات الطيران

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة آثار كورونا
السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة آثار كورونا

2020-05-02

الجزائر ترفض القروض الدوليّة وتبحث عن مخرج لأزماتها المالية
الجزائر ترفض القروض الدوليّة وتبحث عن مخرج لأزماتها المالية

2020-05-02

موظفو "أمازون" يعترضون على استهتار الشركة بصحتهم أمام كورونا
موظفو "أمازون" يعترضون على استهتار الشركة بصحتهم أمام كورونا

2020-05-02

الأكثر قراءة

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

2020-05-02
أنباء عن وفاة مخرج كليب

أنباء عن وفاة مخرج كليب "بلحة"... في السّجن

2020-05-02
مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

2020-05-02

"مقلب على الماشي" يستهتر بذوي الاحتياجات الخاصة..

2020-05-02
130 نائبا بريطانيًا لجونسون: افرِض عقوبات على إسرائيل

130 نائبا بريطانيًا لجونسون: افرِض عقوبات على إسرائيل

2020-05-02