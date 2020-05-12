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رجال الأعمال الأوروبيين يطالبون بروكسل بإقرار تدابير إنعاش ضخمة

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 09:29

رجال الأعمال الأوروبيين يطالبون بروكسل بإقرار تدابير إنعاش ضخمة
بروكسل، الاتحاد الأوروبي (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

طالبت منظمات تمثل رجال أعمال في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الاتحاد الأوروبي التي تقع غالبيّة مؤسساتها في بروكسل، اليوم الثلاثاء، بإقرار تدابير إنعاش تصل قيمتها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمتد على مدى خمسة أعوام.

وقدّر رئيس منظمة "كونفيدوستريا" الإيطالية فينشينزو بوتشيا، ورئيس اتحاد الصناعة الألماني، ديتر كيمب، ورئيس اتحاد "ميداف" الفرنسي، جيوفروا رودو بازيو أن "هناك حاجة لرد فعل كبير عبر السياسة العامة"، معتبرين أن "التعاون الأوروبي والدولي للخروج من الأزمة والتعافي أمر لا غنى عنه".

وأضافوا أنه "علاوة على حزمة التدابير الأولى حول تعزيز القدرة على توفير قروض من طرف البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبي، ندعو القادة الأوروبيين إلى الإسراع باعتماد المقترح الجريء ضمن الإطار المقبل للموازنة الأوروبية ليتم إنشاء صندوق أوروبي للإنعاش يكون ملائمًا من ناحية الحجم".

ودعوا في هذا السياق إلى وضع "تدابير إنعاش هامة، على المستويين الوطني والأوروبي" حتى عام 2023 على الأقل تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في أغلب الدول.

وطالبوا على المستوى الوطني، بتدابير لـ"دعم الطلب" تعتمد في الآن ذاته على خفض الضرائب وعلى الإنفاق الحكومي.

كما اعتبروا أن "الاستجابة القوية عبر الموازنة تتطلب قدرًا عاليًا من التضامن"، وأضافوا أن "الاستجابة الأوروبية الحسنة من ناحية الحجم والجدول الزمني ونوع التمويل ستحدد الحالة التي سيخرج بها الاتحاد من هذه الأزمة".


#اقتصاد
#الاتحاد الأوروبي
#رجال الأعمال
#تدابير الانعاش
#فيروس كورونا

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