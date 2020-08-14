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تركيا تستأنف رحلاتها الجوية مع 48 دولة

تاريخ النشر: 14/08/2020 - 19:01

تركيا تستأنف رحلاتها الجوية مع 48 دولة
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ والأناضول

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، إسماعيل أوغلو، الجمعة، أن الرحلات الجوية مع 48 دولة استؤنفت اعتبارا من 13 آب/ أغسطس الجاري.

وأوضح الوزير في بيان، أن الرحلات الجوية الداخلية استؤنفت في الأول من حزيران/ يونيو، مع اتخاذ أعلى التدابير لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار إسماعيل أوغلو، إلى أنهم تعاونوا بشكل كثيف خلال هذه المرحلة مع وزارات الصحة والخارجية والثقافة والسياحة والمجلس العلمي.

وقال: "استكملنا محادثاتنا مع 92 بلدا بخصوص استئناف الرحلات الجوية الخارجية التي توقفت في إطار تدابير مكافحة كورونا، واعتبارا من 13 آب/ أغسطس تواصلت الرحلات مع 48 بلدا".

ولفت الوزير إلى أن الدول التي استؤنفت معها الرحلات هي: الولايات المتحدة، وألمانيا، وألبانيا، والنمسا، وأذربيجان، وبنغلاديش، وبلجيكا، وبنين، وكوت ديفوار، وفرنسا، والكويت، وكرواتيا، وهولندا، وبريطانيا، وآيرلندا، وإسرائيل، وليبيا، ولبنان، ولكسمبورغ، وشمال مقدونيا، ومولدوفا، وموريتانيا، وروسيا، والسنغال، وصربيا، وبلاروسيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وجيبوتي، والصين، والدنمارك، وإندونيسيا، والسويد، وسويسرا، وإيطاليا، وكندا، وقطر، وجمهورية شمال قبرص التركية، وكوسوفو، والصومال، وأوكرانيا، والأردن، واليونان، ومصر، وبولندا، والمغرب، والجزائر، إضافة إلى هونغ كونغ.

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#تركيا
#إسرائيل
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