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"إيكيا" تعتزم افتتاح أول متجرٍ للأثاث المستعمل

تاريخ النشر: 12/09/2020 - 09:56

"إيكيا" تعتزم افتتاح أول متجرٍ للأثاث المستعمل
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعتزم "إيكيا" هذا العام افتتاح أول متاجرها المخصصة لبيع قطع الأثاث المستعملة المجددة في السويد، على ما أعلنت المجموعة الساعية إلى تحويل نموذج عملها إلى اقتصاد التدوير بحلول 2030.

وسيفتح المتجر أبوابه في أول مركز تجاري مخصص للسلع المستخدمة في العالم والذي يحمل اسم "ريتونا" ويقع في مدينة إسكيلستونا.

وكانت المجموعة السويدية أعلنت أنها ستبدأ تأجير وإعادة تدوير قطع الأثاث التي تنتجها في مختلف أنحاء العالم، في بادرة ترمي إلى الرد على الاتهامات الموجهة إليها بالتشجيع على الاستهلاك المفرط والهدر بفعل تصنيعها منتجات بأسعار ميسرة ويمكن للزبائن تركيبها بأنفسهم.

وقال مدير التنمية المستدامة لدى "إيكيا" في السويد، يوناس كارليهيد، في بيان: "إذا ما أردنا بلوغ أهدافنا للتنمية المستدامة، علينا إعادة النظر في مفاهيمنا واختبار أفكار على أرض الواقع".

وتسعى المجموعة السويدية إلى خفض بصمتها البيئية الإجمالية بنسبة 70% في المعدل عن كل منتج بحلول 2030.

كما سيجري تزويد المتجر الجديد الذي يشكل مشروعا اختباريا سيخضع لتقويم دوري، قطع أثاث ومستلزمات منزلية أخرى مصدرها متجر "إيكيا" مجاور، بعد إصلاح عيوب تكون قد طاولتها.

وقد بدأت الشركة ترميم أو استصلاح المنتجات التي تتضرر خلال عملية النقل في كل متجر، كما تتيح للزبائن إعادة المنتجات بما فيها قطع الأثاث، لبيعها مجددا أو التبرع بها لجمعيات خيرية.

وكانت "إيكيا" أطلقت في 2019 مشروعا تجريبيا بشأن تأجير الأثاث.

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#إيكيا
#أثاث
#مستعمل

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