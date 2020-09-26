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9 ملايين يمني تضرروا جراء خفض برامج المساعدات

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 11:17

9 ملايين يمني تضرروا جراء خفض برامج المساعدات
اليمن (أ. ب.)
عرب ٤٨ والأناضول

قالت منظمة الأمم المتحدة إن 9 ملايين يمني تضرروا جراء خفض برامج المساعدات بسبب نقص التمويل. جاء ذلك في تغريدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر حسابه على تويتر، مساء أمسِ الجمعة.

وأضاف أن "ست سنوات من الحرب والجوع والمرض والأزمة الاقتصادية المتفاقمة تلاحق البلاد". وأشار المكتب الأممي إلى أن التمويل الإنساني وصل إلى "أدنى مستوياته منذ عقود".

والأربعاء، أعلن المكتب ذاته، "إغلاق 15 من أصل 45 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن، فيما قد يلقى 30 برنامجا نفس المصير خلال أسابيع مقبلة ما لم يتم تلقي تمويل إضافي".

ومنذ أشهر، تشكو وكالات الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتطالب المانحين بالتدخل العاجل لإغاثة ملايين السكان.

وتقول الأمم المتحدة إنها لم تتلق سوى مليار دولار من أصل 3.2 مليارات مطلوبة لتقديم مساعدات لليمن خلال العام الجاري، بحسب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد، ليز غراندي.

وقبل ستة أعوام، بدأت في اليمن حرب عنيفة ما زالت مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتسببت بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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