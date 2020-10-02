أسهم "وول ستريت" تهبط بعد الإعلان عن إصابة ترامب بكورونا

هوت مؤشرات "وول ستريت" عند الفتح، الجمعة، إثر إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، وصدور بيانات ضعيفة بشأن الوظائف.

وفتح مؤشر "داو جونز" الصناعي منخفضا 280.51 نقطة أو بنسبة 1.01 بالمئة، إلى 27536.39 نقطة. ونزل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 41.86 نقطة أو بنسبة 1.24 بالمئة، إلى 33389.94 نقطة، فيما هبط مؤشر "ناسداك" المجمع لأسهم التكنولوجيا 243.98 نقطة أو بنسبة 2.15 بالمئة، إلى 11082.53 نقطة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن البيت الأبيض إصابة ترامب وزوجته بالفيروس، وأنهما سيبقيان قيد الحجر الصحي في البيت الأبيض. وزاد من ضرر معنويات المستثمرين بيانات رسمية صدرت الجمعة أيضا، أظهرت استمرار تباطؤ نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في أيلول/ سبتمبر.

ووفق بيانات مكتب إحصاءات العمل، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي في سبتمبر 661 ألف وظيفة جديدة فقط، باستثناء الأنشطة الزراعية، انخفاضا من 1.4 مليون وظيفة في أغسطس/ آب، و1.8 مليون تموز/ يوليو، و4.8 ملايين وظيفة في حزيران/ يونيو.

وجاءت بيانات مكتب إحصاءات العمل بشأن الوظائف أقل من توقعات المحللين بنمو لا يقل عن 800 ألف وظيفة.