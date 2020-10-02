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دعوة في البنك المركزي الأوروبي لإصدار يورو رقمي

تاريخ النشر: 02/10/2020 - 16:09

دعوة في البنك المركزي الأوروبي لإصدار يورو رقمي
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

دعا عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، اليوم الجمعة، لإصدار يورو رقمي يكمّل الأوراق المالية "إذا ومتى" اقتضت الضرورة، قائلا إنه يتوجّب على البنك الإعداد لذلك.

وتدرس بنوك مركزية كبرى في أنحاء العالم نسخا رقمية من عملاتها استجابة للطلب على وسائل المدفوعات الإلكترونية، وللتصدي للمنافسة من العملات الخاصة مثل بتكوين وعملة فيسبوك المقترحة "ليبرا".

وفي دراسة نُشرت اليوم الجمعة، قال المركزي الأوروبي إن اليورو الرقمي سيساعد في حالة تخلى المواطنين عن النقد وسيطرة صور خارجية للأموال الإلكترونية، أو في حالة عدم توافر بقية سبل الدفع، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال بانيتا في منشور بمدونة صاحب الدراسة: "يجب أن نكون مستعدين لإصدار يورو رقمي إذا ومتى جعلت التطورات حولنا هذا ضروريا".

ومنح المركزي الأوروبي نفسه حتى منتصف العام المقبل لكي يقرر ما إذا كان سيمضي قدما في المشروع أم لا. والمشروع مفتوح حاليا للتشاور العام.


#مجلس البنك المركزي الأوروبي

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